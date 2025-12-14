ಹಲ್ಲು, ಮೂಳೆ, ಸ್ನಾಯು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು.. ಕಾಲು ನೋವು ಬಾರದಂತೆ ಇದನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ!

ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬೇಕೆಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅವಕಶ್ಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಯುವಿನ ಸಂಕೋಚನಾ ನಿರ್ಮಿಸಲು, ಬಲವಾದ ಮೂಳೆಗಳು ರೂಪಿಸಲು, ಹಲ್ಲುಗಳು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ನರಮಂಡಲ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೇ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ನಮಗೆ ಆಯಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿ ಕುಂದುವುದರಿಂದ ನಿರಾಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಲೋಪದಿಂದ ತಲೆ ತಿರುವುದು, ಮರೆವು, ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತ ಹೋದರೆ, ಸ್ನಾಯು ನೋವು, ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ, ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾಯುಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಬಲವಾದ ಮೂಳೆಗಳು ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅನ್ನು ನೀವು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಇದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಂಧಿವಾತ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.
ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಒದಗಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಹಲವಾರು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಗಿಣ್ಣು, ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ತರಕಾರಿ ಸಲಾಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಸಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂಗಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾದಾಮಿ, ಸೋಯಾ, ಸಾರ್ಡಿನ್, ಸಾಲ್ಮನ್ ಮೀನುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ನೀವು ಇರಬಹುದು.
