ಇವುಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರೋ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಕರಗಿ ನೀರಾಗುತ್ತದೆ!!

Uric acid symptoms
: ಕೀಲು ನೋವು, ಕಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ಇವು ಹೆಚ್ಚಿದ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ನಿಮಗೂ ಕೀಲು ನೋವು ಇದ್ದರೆ ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಳಪೆ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವಿದೆ, ಇದನ್ನ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದಿಂದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅದು ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಫಟಿಕದಂತೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೀಲು ನೋವನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ನೋವು ಮತ್ತು ಊತ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪರಿಹಾರಗಳು ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಈ ಪರಿಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳು
ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲಕ್ಕೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ: ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ರೋಗಿಯು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಸೇವಿಸಲೇಬೇಕು. ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ʼಸಿʼ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಿವೆ. ಇದು ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹವನ್ನ ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ರಸವನ್ನ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ನೀವು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ತಿನ್ನಬಹುದು ಅಥವಾ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಪುಡಿಯನ್ನ ಸೇವಿಸಬಹುದು.
ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲಕ್ಕೆ ಅಗಸೆಬೀಜ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಗಸೆಬೀಜ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ನೀವು ನೆನೆಸಿದ ಅಗಸೆಬೀಜವನ್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲವು ಅಗಸೆಬೀಜದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೀಲು ನೋವು ಮತ್ತು ಊತವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಗಸೆಬೀಜವು ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 1 ಟೀಚಮಚ ಅಗಸೆಬೀಜವನ್ನ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ. ಈ ನೀರನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕುಡಿಯಿರಿ.
ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲಕ್ಕೆ ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್: ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ದೇಹವನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಉರಿಯೂತವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉರಿಯೂತದ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ನೋವಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿಗೆ 1 ಟೀಚಮಚ ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)