ಇದರಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳು ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ, ಬಾಯಿಯಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ; ಹಲ್ಲು ಕುಳಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಹಾರ!!

Dental Care Tips: ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಜನರ ಬಾಯಿಯು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಮುಜುಗರ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತೀವ್ರ ಹಲ್ಲುನೋವು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. ಈ ಪೈಕಿ ಪಯೋರಿಯಾ ಕೂಡ ಒಂದು. ಪಯೋರಿಯಾ ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ಒಸಡು ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲುಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಹಲ್ಲುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಕ್ರಮೇಣ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಟೊಳ್ಳಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಒಸಡುಗಳನ್ನ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದವಡೆಯ ಮೂಳೆ ಕರಗಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಮೂಳೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕರಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಪಯೋರಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಯೋರಿಯಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಪಯೋರಿಯಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು
* ಊದಿಕೊಂಡ ಒಸಡುಗಳು
* ಯಾವಾಗಲೂ ಬಾಯಿಯಿಂದ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
* ಹಲ್ಲು ಮತ್ತು ಒಸಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ನೋವು
* ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುವ ಒಸಡುಗಳು
* ಹಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತರವಿರುವುದು
ಪಯೋರಿಯಾ ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ?
ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೆಳೆದಾಗ ಅವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಅವಶೇಷಗಳ ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಪದರವನ್ನ ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನ ಪ್ಲೇಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಶೇಖರಣೆಯಿಂದ ಈ ಪ್ಲೇಕ್ ಗಟ್ಟಿಯಾದಾಗ, ಅದು ಟಾರ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲಿನ ದಂತಕವಚದ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳು ಕೆಟ್ಟದಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದು, ಫ್ಲಾಸ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಮೌತ್ವಾಶ್ ಬಳಸದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಪಯೋರಿಯಾಗೆ ತುತ್ತಾಗಬಹುದು.
ಪಯೋರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ
ಪಯೋರಿಯಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಅರಿಶಿನವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ʼಎʼ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ, ಶಿಲೀಂಧ್ರ ವಿರೋಧಿ, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ನಂಜುನಿರೋಧಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ಪಯೋರಿಯಾ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.
* ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಹಲ್ಲು ಮತ್ತು ಒಸಡುಗಳನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.
* 1 ಕಪ್ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 1 ಟೀ ಚಮಚ ಲವಂಗ ಮತ್ತು 1 ಟೀ ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯನ್ನ 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ. ಈಗ ಈ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದರೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
