English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ಇದರಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳು ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ, ಬಾಯಿಯಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ; ಹಲ್ಲು ಕುಳಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಹಾರ!!

ಇದರಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳು ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ, ಬಾಯಿಯಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ; ಹಲ್ಲು ಕುಳಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಹಾರ!!

Dental care: ತೀವ್ರ ಹಲ್ಲುನೋವು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಯೋರಿಯಾ. ಪಯೋರಿಯಾ ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ಒಸಡು ಕಾಯಿಲೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲುಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ದುರ್ಬಲವಾಗಲಿದ್ದು, ಕೊಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 18, 2025, 03:54 PM IST
  • ತೀವ್ರ ಹಲ್ಲುನೋವು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು
  • ಪಯೋರಿಯಾ ಗಂಭೀರ ಒಸಡು ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹಲ್ಲುಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತವೆ
  • ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹಲ್ಲುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ

Trending Photos

ನೆನಪಿದ್ದಾರಾ ಹಳ್ಳಿ ಮೇಷ್ಟ್ರು ನಟಿ ಬಿಂದಿಯಾ? ಇವರು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನನ್ನ! ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?
camera icon5
Halli Meshtru Kannada movie Actress Bindiya
ನೆನಪಿದ್ದಾರಾ ಹಳ್ಳಿ ಮೇಷ್ಟ್ರು ನಟಿ ಬಿಂದಿಯಾ? ಇವರು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನನ್ನ! ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟಳಾ ಈ ಚೆಲುವೆ..!? ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯಲು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಾ
camera icon6
bigg boss 9
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟಳಾ ಈ ಚೆಲುವೆ..!? ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯಲು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಾ
10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 3500 : ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ
camera icon5
Gold
10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 3500 : ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಮನೆಗೆ 5 ವೈಲ್ಡ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಎಂಟ್ರಿ... ಈ ಬಾರಿ ಮನೆ ಸೇರೋದು ಯಾರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
bigg boss
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಮನೆಗೆ 5 ವೈಲ್ಡ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಎಂಟ್ರಿ... ಈ ಬಾರಿ ಮನೆ ಸೇರೋದು ಯಾರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ?
ಇದರಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳು ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ, ಬಾಯಿಯಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ; ಹಲ್ಲು ಕುಳಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಹಾರ!!

Dental Care Tips: ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಜನರ ಬಾಯಿಯು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಮುಜುಗರ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತೀವ್ರ ಹಲ್ಲುನೋವು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. ಈ ಪೈಕಿ ಪಯೋರಿಯಾ ಕೂಡ ಒಂದು. ಪಯೋರಿಯಾ ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ಒಸಡು ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲುಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಹಲ್ಲುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಕ್ರಮೇಣ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಟೊಳ್ಳಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಒಸಡುಗಳನ್ನ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದವಡೆಯ ಮೂಳೆ ಕರಗಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಮೂಳೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕರಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಪಯೋರಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಯೋರಿಯಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಪಯೋರಿಯಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು

* ಊದಿಕೊಂಡ ಒಸಡುಗಳು 
* ಯಾವಾಗಲೂ ಬಾಯಿಯಿಂದ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
* ಹಲ್ಲು ಮತ್ತು ಒಸಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ನೋವು 
* ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುವ ಒಸಡುಗಳು
* ಹಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತರವಿರುವುದು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಂತೂ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಪೇರಲ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡಿ..!

ಪಯೋರಿಯಾ ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ?

ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೆಳೆದಾಗ ಅವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಅವಶೇಷಗಳ ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಪದರವನ್ನ ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನ ಪ್ಲೇಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಶೇಖರಣೆಯಿಂದ ಈ ಪ್ಲೇಕ್ ಗಟ್ಟಿಯಾದಾಗ, ಅದು ಟಾರ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲಿನ ದಂತಕವಚದ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳು ಕೆಟ್ಟದಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದು, ಫ್ಲಾಸ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಮೌತ್‌ವಾಶ್ ಬಳಸದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಪಯೋರಿಯಾಗೆ ತುತ್ತಾಗಬಹುದು. 

ಪಯೋರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ

ಪಯೋರಿಯಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಅರಿಶಿನವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ʼಎʼ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ, ಶಿಲೀಂಧ್ರ ವಿರೋಧಿ, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ನಂಜುನಿರೋಧಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ಪಯೋರಿಯಾ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.

* ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಹಲ್ಲು ಮತ್ತು ಒಸಡುಗಳನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.

* 1 ಕಪ್ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 1 ಟೀ ಚಮಚ ಲವಂಗ ಮತ್ತು 1 ಟೀ ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯನ್ನ 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ. ಈಗ ಈ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದರೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಹದ ರಕ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಸಂಜೀವಿನಿ ಈ ಎಲೆ, ಒಮ್ಮೆ ಸೇವಿಸಿದರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೂರಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

dental care tipsDental HygieneDental careHealthy Gums and Teethteeth care

Trending News