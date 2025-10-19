English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಮೂಲಂಗಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ..!

ಮೂಲಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯ್ಟ್ರೋಜೆನ್‌ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ, ಇದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಹಾರ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು (ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್) ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 19, 2025, 05:16 PM IST
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಮೂಲಂಗಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ..!
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಮೂಲಂಗಿ, ತನ್ನ ರುಚಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗುಣಗಳಿಂದಲೂ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಪರಾಠಾಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಲಾಡ್‌ಗಳು, ಚೋಖೇಗಳು ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪಿನ ತಯಾರಿಕೆಯವರೆಗೆ, ಈ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಆದರೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಈ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಕೆಲವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೂಲಂಗಿಯ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಗುಣಗಳು:

ರೋಚೆಸ್ಟರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂಲಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ರಂಜಕ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಸೆಲೆನಿಯಮ್, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಫೋಲೇಟ್‌ನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳು, ಕಬ್ಬಿಣ, ಸತು ಮತ್ತು ತಾಮ್ರವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ದೇಹವನ್ನು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸುವುದು, ತೂಕ ನಷ್ಟ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚರಿತ್ರೆ, ಚಾರಣ, ಕಡಲ ಸೌಂದರ್ಯ: ಪ್ರವಾಸಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿಯೆಟ್ನಾಂಗೆ ಕೈಗೆಟಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನೇರ ವಿಮಾನಯಾನ!

ಯಾರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು?:

ಆಹಾರ ತಜ್ಞೆ ಮೋಹಿನಿ ಡೋಂಗ್ರೆ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞ ಕಿರಣ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರು ಮೂಲಂಗಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು:

  1. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ರೋಗಿಗಳು: ಮೂಲಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯ್ಟ್ರೋಜೆನ್‌ಗಳು ಇದ್ದು, ಇವು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಇರುವವರು ಕಚ್ಚಾ ಮೂಲಂಗಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
  2. ಆಸ್ತಮಾ ರೋಗಿಗಳು: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣನೆಯ ಆಹಾರಗಳು ಆಸ್ತಮಾವನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆಸ್ತಮಾ ರೋಗಿಗಳು ಮೂಲಂಗಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು.
  3. ವೈರಲ್ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ: ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ ಅಥವಾ ತಲೆನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ಮೂಲಂಗಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಮೈಗ್ರೇನ್ ಇರುವವರಿಗೂ ಇದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
  4. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ರೋಗಿಗಳು: ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಂಗಿ ಪರಾಠಗಳನ್ನು ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಮೂಲಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇರುವವರು ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಪರಾಠ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
  5. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ: ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಮೂಲಂಗಿ ಪರಾಠಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ʼಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಮಗ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಗ್ತಾನೆ..ʼ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್!‌

ಮೂಲಂಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ತರಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರು ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಒಳಿತು. ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕತೆಯೊಂದಿಗೆ, ಮೂಲಂಗಿಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸಬಹುದು.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

