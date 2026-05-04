ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಸ್ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ವೃದ್ಧ ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಮೂವರು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Hantavirus: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಟ ಜೀನ್ ಹ್ಯಾಕ್ಮನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಬೆಟ್ಸಿ ಅರಕಾವಾ ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ (Hantavirus) ಸೋಂಕಿನಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಪತ್ನಿ ನಿಧನದ ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ಹ್ಯಾಕ್ಮನ್ ಕೂಡ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ರೂಸ್ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನ ಶಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮೂವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ ಮೂವರು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಭಾನುವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿವೆ. ಮೃತಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧ ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
WHO ಪ್ರಕಾರ, ತನಿಖೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ ಪ್ರಕರಣ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಸ್ವಸ್ಥರಲ್ಲೊಬ್ಬರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಹಡಗಿನಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೂ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ರೂಸ್ ಹಡಗನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಡಚ್ ಕಂಪನಿಯು, ಹಡಗು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಲಂಗರು ಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹಾಯ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹಡಗಿನಿಂದ ಇಳಿಸಿಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಅಸ್ವಸ್ಥರು ಹಡಗಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ ಸೋಂಕುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಳಿಲುಗಳಂತಹ ದಂಶಕಗಳಿಂದ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಸೋಂಕಿತ ದಂಶಕಗಳ ಮೂತ್ರ ಅಥವಾ ಮಲದ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಈ ವೈರಸ್ ಮಾನವರಿಗೆ ತಗುಲುತ್ತದೆ. ಯುಎಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ (CDC) ಪ್ರಕಾರ, ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ ಎರಡು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಜ್ವರದ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಅಪರೂಪವಾದರೂ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು WHO ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಈ ವೈರಸ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಔಷಧಿ ಅಥವಾ ಲಸಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಆರಂಭಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯೇ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರೂಸ್ ಹಡಗಿನ ಈ ಘಟನೆ ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)