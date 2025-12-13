English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವುದು ಹೇಗೆ.. ಈ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ‌ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಸೇಫ್‌!

ಮೊದ ಮೊದಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಗಡಿ ಬಂದರೂ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಮ್ಮುಮ ಜ್ವರನೂ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಪೋಷಕರಿಗೂ ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯು ಇರುತ್ತದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 13, 2025, 12:03 PM IST
  • ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ
  • ಆದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದ, ಜಂಕ್‌ಫುಡ್‌ಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದೂರ ಇಡಿ
  • ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆನ ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ

ಕೃಪೆ; ಮೆಟಾ ಎಐ

ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಚಳಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ದೇಹ ರೋಗನಿರೋಧ ಶಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಇತರೆ ಸೋಂಕುಗಳು ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಇವು ಬಂದರೆ ಚಳಿಗಾಲ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. 

ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಗನವಾಡಿ, ಎಲ್‌ಕೆಜಿ, ಯುಕೆಜಿ ಅಥವಾ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೇ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಹಾಗೂ ಜ್ವರದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ವಕ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರೆ, ಫ್ಲೂ ಲಸಿಕೆನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕಿಸುತ್ತ ಬರಬೇಕು. ಇದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿನ ಅಧಿಕಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೋಂಕು ಬಂದರೂ ಅದರ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗಲ್ಲ. 

ಮಕ್ಳಳಿಗೆ ವಿಟಮಿನ್ಸ್‌ ಇರೋ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಕೊಡಬೇಕು. ಜಂಕ್‌ ಫುಟ್‌ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದು ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿನ ಕುಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಮೊಳಗೆ ಕಾಳುಗಳು ನೀಡಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೀನು, ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಿನಿಸಿದರೆ ಮಗು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಿದ ತಿನಿಸುಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೂರ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2025ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸಿಡಿಸಿರೋ ಬಿಗ್‌ ಹಿಟ್ಟರ್‌ ಯಾರು.. ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ!

ಚಳಿ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲ ಸಮಯ ಮಗುವಿಗೆ ಬಿಸಿಲು ತಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೈ, ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬಿಸಿ ನಿರೀನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಮಕ್ಕಳು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಇರಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಕ್ಕಳು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಮರೆತರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರು ಕುಡಿಸಿ. ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಏನಾನ್ನಾದರು ತಿನ್ನಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಈ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣವಾಗದೇ ಹಾಗೆ ಉಳಿದು ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಆದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕಫವಾಗಿ ಬದಲಾದರೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮ್ಯಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿನ ನೀವು ತಿನ್ನಲ್ಲೇಬೇಕು.. ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ!

