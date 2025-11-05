English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಹೈ ಬಿಪಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಆಹಾರ ತಿನ್ನುವುದನ್ನ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ...

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಒತ್ತಡದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಂತಹ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇರುವವರು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳಿವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 5, 2025, 11:12 PM IST
  • ಚಿಪ್ಸ್‌ನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕರಿದ ಎಣ್ಣೆ & ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ
  • ಇವು ಅಧಿಕ ತೂಕ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು
  • ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸವನ್ನ ತಿನ್ನುವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ

High blood pressure: ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದ್ರವದ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಿಪಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಿತವಾಗಿ ಉಪ್ಪನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಬೇಯಿಸಿದ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಉಪ್ಪಿನ ಬದಲು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಿಸಿದ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪನ್ನ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಪಿಜ್ಜಾದಂತಹ ಸಿದ್ಧ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ, ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಕಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಉಪ್ಪು ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.

* ಚಿಪ್ಸ್‌ನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕರಿದ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಖಚಿತ. ಇವು ಅಧಿಕ ತೂಕ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

* ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸವನ್ನ ತಿನ್ನುವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿರುವ ಸಂರಕ್ಷಕಗಳು, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು.

* ಬಿಪಿ ಇರುವವರು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು. ಮಧುಮೇಹ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಉತ್ತಮ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೋಟ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದು ಅಮೃತ ಕುಡಿದಂತೆ.. ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತೆ!

* ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಿಪಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು.

* ಹೊರಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು, ಸೋಡಾಗಳು ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.

* ಚೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಚೀಸ್ ಸೇವಿಸುವ ಜನರು ಬಿಪಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಏರಿಕೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಚೀಸ್‌ಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.

* ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಚಹಾದಂತಹ ಪಾನೀಯಗಳು ಕೆಫೀನ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು.

* ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಚಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಿಪಿ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಿಂಗಳಿನ ಯಾವ ದಿನ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

ಈ ರೀತಿಯ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಬಿಪಿಯನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಬಹುದು.

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

High Blood PressureHigh BPHypertensionhigh blood pressure foods to avoidsodium and blood pressure

