ಹೈ ಬಿಪಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಆಹಾರ ತಿನ್ನುವುದನ್ನ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ...

High blood pressure: ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದ್ರವದ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಿಪಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಿತವಾಗಿ ಉಪ್ಪನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಬೇಯಿಸಿದ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಉಪ್ಪಿನ ಬದಲು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಿಸಿದ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪನ್ನ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಪಿಜ್ಜಾದಂತಹ ಸಿದ್ಧ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ, ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಕಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಉಪ್ಪು ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
* ಚಿಪ್ಸ್ನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕರಿದ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಖಚಿತ. ಇವು ಅಧಿಕ ತೂಕ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
* ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸವನ್ನ ತಿನ್ನುವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿರುವ ಸಂರಕ್ಷಕಗಳು, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು.
* ಬಿಪಿ ಇರುವವರು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು. ಮಧುಮೇಹ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ಗಳಿಗಿಂತ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಉತ್ತಮ.
* ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಿಪಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು.
* ಹೊರಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು, ಸೋಡಾಗಳು ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.
* ಚೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಚೀಸ್ ಸೇವಿಸುವ ಜನರು ಬಿಪಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಏರಿಕೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಚೀಸ್ಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
* ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಚಹಾದಂತಹ ಪಾನೀಯಗಳು ಕೆಫೀನ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು.
* ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಚಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಿಪಿ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಈ ರೀತಿಯ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಬಿಪಿಯನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಬಹುದು.
