English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು.. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು.. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Facts About Toe hair: ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 4, 2025, 11:17 PM IST
  • ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲು ನಮ್ಮ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
  • ರಕ್ತ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧದಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

Trending Photos

ಜಾಹ್ನವಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ?
camera icon5
jhanvi fashion dress cost
ಜಾಹ್ನವಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ?
ಜ್ಯೇಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ಪ್ರವೇಶ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಯೋಗ.. ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಕೈ ಸೇರುವ ಪರ್ವಕಾಲ
camera icon6
Shukra Gochar
ಜ್ಯೇಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರ ಪ್ರವೇಶ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಯೋಗ.. ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಕೈ ಸೇರುವ ಪರ್ವಕಾಲ
ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ : ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದಲೇ ಹೊರ ಬಿತ್ತು ಮಾಹಿತಿ
camera icon7
DA
ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ : ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದಲೇ ಹೊರ ಬಿತ್ತು ಮಾಹಿತಿ
ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಕೋರ್ಟ್
camera icon5
Darshan big
ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಕೋರ್ಟ್
ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು.. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Facts About Toe hair: ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಕೂದಲು ಇರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ನಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಉಳಿದವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವ ಕೂದಲು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈದ್ಯೆ ಡಾ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಟಿಯಾರ್ X (ಟ್ವಿಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್) ನಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲು ನಮ್ಮ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧದಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಡಾ. ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಟಿಯಾರ್, MMBS, MD, ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲಿನಂತಹ ಸರಳ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಲನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂದಲು ಇರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂದಲು ಇರುವುದು ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಉತ್ತಮ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ನಿರಂತರ ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅತಿಯಾದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸೇವನೆ ಈ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ!

ಉತ್ತಮ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯು ಕಿರುಚೀಲಗಳು ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲು ತೆಳುವಾಗುವುದು, ಮುರಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಉದುರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಇದರ ಅರ್ಥ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೂದಲು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮುಂಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದಾಗಿ. ಕಳಪೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯೆಂದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ.

ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ.. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಉರಿಯೂತ, ಅಪಧಮನಿಗಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅಪಧಮನಿಗಳ ಕಿರಿದಾಗುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಹದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಂತೆ, ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳು ಬದುಕಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಉಪ್ಪು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ರೋಗನಿರ್ಣಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಳಿವು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ, ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅವರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ..

• ತಣ್ಣನೆಯ ಪಾದಗಳು
• ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ
• ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವುದು.
• ಪಾದಗಳ ಮೇಲಿನ ಗಾಯಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸುವುದು.
• ನಡೆಯುವಾಗ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಅಥವಾ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ.
• ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಮಸುಕಾದ ಚರ್ಮ

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
• ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.
• ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಬೀಜಗಳು, ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳು ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
• ಪ್ರತಿದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರು ಕನಿಷ್ಠ ಹಗುರವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
• ಅಪಧಮನಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಧೂಮಪಾನದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಡಲು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
• ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಿ.
• ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ್ಬೆರಳ ಉಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲಿವರ್‌ ನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುವ ಆಹಾರಗಳು ಇವು.. ವಿಸ್ಕಿ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಗಿಂತಲೂ ಡೇಂಜರಸ್‌!

(ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.)

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

toe hair health signsbad blood circulation signsಕಾಲ್ಬೆರಳ ಕೂದಲು ಉದುರಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆಕಾಲ್ಬೆರಳ ಕೂದಲು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆಕಳಪೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು

Trending News