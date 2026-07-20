/ಸಕ್ಕರೆ ಸಿಹಿ... ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ್ರೆ ವಿಷ! ದಿನವೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ತಿಂದ್ರೆ ದೇಹದಲ್ಲಾಗುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

Sugar Side Effects: ಬೆಳಗಿನ ಚಹಾದಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿ ಡೆಸರ್ಟ್ವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಚಹಾ, ಕಾಫಿ, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು, ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು, ಬೇಕರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಚಾಕೊಲೇಟ್, ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್, ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಡಗಿದೆ. ಆದರೆ ರುಚಿಗಾಗಿ ಸೇವಿಸುವ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಅತಿಯಾದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಿಷದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಪ್ರಕಾರ, ದಿನಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಕರು ಸೇವಿಸುವ ಒಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.10ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಇರಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿಡಲು ಅದನ್ನ ಶೇ.5ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ: ಅತಿಯಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ (Insulin Resistance) ಉಂಟಾಗಿ ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ದೇಹದ ತೂಕ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ: ಸಕ್ಕರೆ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಹಿ ಆಹಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದರಿಂದ ಸ್ಥೂಲಕಾಯ (Obesity) ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು.
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ: ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತ (Inflammation) ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇವು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ.
ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ: ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಇರುವ ಆಹಾರಗಳು ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನಾನ್-ಆಲ್ಕೊಹಾಲಿಕ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ (NAFLD) ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಹಲ್ಲುಗಳು ಹಾಳಾಗಬಹುದು: ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಮ್ಲವನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಹಲ್ಲಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನ ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿ ಹಲ್ಲು ಕುಳಿತ ಹಾಗೂ ದಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು: ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಕೊಲಾಜನ್ ಮತ್ತು ಎಲಾಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಚರ್ಮ ಬೇಗನೆ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟುವುದು, ಮೊಡವೆ ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಸಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬೇಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಕುಗ್ಗಬಹುದು: ಅತಿಯಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯು ಏಕಾಗ್ರತೆ, ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕಲಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಬಹುದು: ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಕ್ಕರೆ ಇದ್ದರೆ ಸೋಂಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಬಹುದು.
ಹಸಿವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ: ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಆಹಾರಗಳು ಕ್ಷಣಿಕ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದರೂ, ಬೇಗನೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹಸಿವು ಉಂಟಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ: ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಯು ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಏರುಪೇರು, ಆಯಾಸ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಖಿನ್ನತೆ ಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ.
ಸಕ್ಕರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
* ಸಿಹಿ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳ ಬದಲು ನೀರು ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೇವಿಸಿ.
* ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರೂಪದಲ್ಲೇ ತಿನ್ನಿ.
* ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಹಾರಗಳ ಲೇಬಲ್ ಓದಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಇರುವುದನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
* ಚಹಾ, ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.
* ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನದ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿಸದೆ, ಮಿತವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಿ.
* ನಾರಿನಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಆಹಾರ, ತರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸಿ.
ತಜ್ಞರ ನೀಡುವ ಸಲಹೆ ಏನು?
ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ, ಸ್ಥೂಲಕಾಯ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರು ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಸಕ್ಕರೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ರುಚಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೂ, ಅದರ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಮಧುಮೇಹ, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಸ್ಥೂಲಕಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)