/ಹುಳುಕು ಹಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಮುನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ...

Tooth cavity treatment: ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಕಲೆ, ತಣ್ಣಗೆ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಯಾದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಚುರುಕು ನೋವು, ಸಿಹಿ ತಿಂದಾಗ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ—ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಹಲವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವು ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕು (Tooth Decay/Cavity) ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಗಮನ ನೀಡಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗುವುದನ್ನ ತಡೆಯಬಹುದು. ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ರಂಧ್ರ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೆ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿಂದ ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ದಂತವೈದ್ಯರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕು ಎಂದರೇನು?
ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಮ್ಲವನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಆಮ್ಲವು ಹಲ್ಲಿನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎನಾಮೆಲ್ ಅನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿ ಅಥವಾ ರಂಧ್ರ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹುಳುಕು ಹಲ್ಲಿನ ಒಳಭಾಗದ ನರದವರೆಗೂ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಸಣ್ಣ ಹುಳುಕು ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಖನಿಜ ನಷ್ಟವನ್ನು ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ದಂತವೈದ್ಯರು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ವಾರ್ನಿಷ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಹಲ್ಲಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಮ್ಲದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ರಂಧ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನ ಕೇವಲ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಮನೆಮದ್ದಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಂತವೈದ್ಯರು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಭಾಗವನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ (Filling) ಮಾಡುವುದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಏನರ್ಥ?
ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕು ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಸಿ, ತಣ್ಣಗೆ ಅಥವಾ ಸಿಹಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸೋಂಕು ಹಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪಲ್ಪ್ವರೆಗೆ ತಲುಪಿದರೆ ರೂಟ್ ಕೆನಾಲ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ (Root Canal Treatment) ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತ ಒಳಭಾಗವನ್ನ ತೆಗೆದು, ಹಲ್ಲಿನ ಒಳಭಾಗವನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ದಂತವೈದ್ಯರು ಹಲ್ಲು ತೆಗೆಯುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೋವು ಬಂದಾಗ ಕೇವಲ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದು ಮುಖ್ಯ
ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕು ತಡೆಯಲು ಸರಳವಾದ ಆದರೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮವೆಂದರೆ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಇರುವ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ನಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದು. ಹಲ್ಲುಜ್ಜಿದ ನಂತರ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಉಗುಳಬೇಕು ಎಂದು NHS ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲುಗಳ ನಡುವಿನ ಜಾಗವನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಫ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಡೆಂಟಲ್ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದೂ ಸಹಾಯಕ.
ಸಿಹಿ ಆಹಾರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ
ಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನ ಪದೇಪದೇ ಸೇವಿಸುವುದು ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಊಟದ ಮಧ್ಯೆ ಪದೇಪದೇ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ, ಸಿಹಿ ಪಾನೀಯ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಇರುವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವೂ ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ. ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಕಣಗಳು ಮತ್ತು ಆಮ್ಲದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗದಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಬಾಯಿಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ
ಹುಳುಕು ಹಲ್ಲಿಗೆ ಉಪ್ಪು, ಲವಂಗ ಎಣ್ಣೆ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಬಳಸುವ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ, ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಉಂಟಾಗಿರುವ ರಂಧ್ರವನ್ನ ಅವು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂತಹ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ದಂತವೈದ್ಯರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು.
ನಿಯಮಿತ ದಂತ ತಪಾಸಣೆ ಅಗತ್ಯ
ಹಲ್ಲು ನೋವು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ದಂತವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ದಂತ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕೆಲವು ಹಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೋವು ಅಥವಾ ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನೀಡದೇ ಇರಬಹುದು. ನಿಯಮಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಗುರುತಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಕಲೆ ಅಥವಾ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಕಂಡುಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದೆ ದಂತವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ನಿಂದ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಹಲ್ಲುಗಳ ನಡುವಿನ ಭಾಗ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು, ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ದಂತ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ಹಲ್ಲು ಹುಳುಕು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಂಧ್ರ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಹಾನಿಯನ್ನ ತಡೆಯಬಹುದು.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)