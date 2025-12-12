Heart Disease: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೃದ್ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನನಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಕಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತ, ಕೊರೋನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಡಿಸೀಜ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರಿಪಲ್ ವೆಸಲ್ ಡಿಸೀಜ್ನಂತಹ ಹೃದ್ರೋಗ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ.
ಹೃದಯಾಘಾತ ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು
ನೀವೂ ಸಹ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಟ್ರೋಪೋನಿನ್ ಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕ. ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಟ್ರೋಪೋನಿನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಟ್ರೋಪೋನಿನ್ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಹೃದಯ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿನ ನೀವು ತಿನ್ನಲ್ಲೇಬೇಕು.. ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ
ಟ್ರೋಪೋನಿನ್ ಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು?
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅಂದರೆ, ಎದೆ ನೋವು, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ನೋಯುತ್ತಿರುವ ಗಂಟಲು, ದವಡೆ ನೋವು, ಚಡಪಡಿಕೆ, ಅತಿಯಾದ ಬೆವರುವಿಕೆ, ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಆಯಾಸಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ, ಟ್ರೋಪೋನಿನ್ ಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿಸಿ. ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಪಾಯವನ್ನ ಮೈಮೇಲೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಟ್ರೋಪೋನಿನ್ ಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಟ್ರೋಪೋನಿನ್ ಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಒಂದು ರೀತಿಯ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಮೂಲಕ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ, ಕ್ರಿಯೇಟಿನೈನ್ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅದು ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೈಯ ಅಭಿಧಮನಿಯೊಳಗೆ ಸೂಜಿಯನ್ನ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ರೋಗಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೂ ಕೂಡ ಟ್ರೋಪೋನಿನ್ ಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಸಂಭವನೀಯ ಅಪಾಯವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಪಾನೀಯ ಕುಡಿದರೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ಮಾಯವಾಗುತ್ತೆ ತಲೆನೋವು !
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)