Low BP ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಈ 5 ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

Low blood pressure: ನೀವು ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಕಣ್ಣುಗಳ ಮುಂದೆ ಕತ್ತಲೆ ಇರಬಹುದು. ನೀವು ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ್ತ ತಲುಪದ ಕಾರಣ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ Hypotension
ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮೂರ್ಛೆ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ಕಣ್ಣುಗಳ ಮುಂದೆ ಕತ್ತಲೆ, ಸುಸ್ತು, ವಾಂತಿ ಅಥವಾ ವಾಕರಿಕೆ, ಕೈಗಳು, ಪಾದಗಳು ಅಥವಾ ಚರ್ಮವು ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ, ಬೆವರುವುದು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಮಾನವನ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು 120/80 mmHg ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಅದು 90/60 mmHgಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೇಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸಹ ಹಾನಿಕಾರಕ.
ಶುಂಠಿ ಜಗಿಯಿರಿ: ಒಂದು ತುಂಡು ಶುಂಠಿಯನ್ನ ಜಗಿಯುವುದು, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಪುಡಿಯನ್ನ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯುವುದು, ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಖರ್ಜೂರವನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದು, ಟೊಮೆಟೊ, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಿಂಬೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ: ನಿಂಬೆ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ದ್ರವದ ಕಾರಣ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದಿನವಿಡೀ ಸಾಕಷ್ಟು ದ್ರವವನ್ನ ಸೇವಿಸಬೇಕು.
ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಯಿರಿ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನ ಕುಡಿಯುತ್ತಿರಬೇಕು... ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆಯೋ ಆಗ ಅದನ್ನ ಸೇವಿಸಿರಿ. ಉಪ್ಪು, ಹುರಿದ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಗಳು: ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಜಗಿಯುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಇತರವುಗಳು ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯುಜೆನಾಲ್ ಅಂಶವು ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ನೀವು ತುಳಸಿ ಕಷಾಯ, ತುಳಸಿ ಚಹಾ ಕೂಡ ಕುಡಿಯಬಹುದು.
ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾಫಿ ಸೇವಿಸಿ: ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾಫಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಕಾಫಿ-ಟೀಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಫೀನ್ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಅಹಿತಕರವಾದಾಗ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಿರಿ.
