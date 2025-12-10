English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Low BP ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಈ 5 ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ಮೂರ್ಛೆ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ಕಣ್ಣುಗಳ ಮುಂದೆ ಕತ್ತಲೆ, ಸುಸ್ತು, ವಾಂತಿ ಅಥವಾ ವಾಕರಿಕೆ, ಕೈಗಳು, ಪಾದಗಳು ಅಥವಾ ಚರ್ಮವು ತಣ್ಣಗಾಗುವಿಕೆ, ಬೆವರುವುದು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 10, 2025, 11:34 PM IST
  • ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ
  • ನಿಂಬೆ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ
  • ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಜಗಿಯುವುದರಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ

Low BP ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಈ 5 ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

Low blood pressure: ನೀವು ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಕಣ್ಣುಗಳ ಮುಂದೆ ಕತ್ತಲೆ ಇರಬಹುದು. ನೀವು ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ್ತ ತಲುಪದ ಕಾರಣ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ Hypotension

ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮೂರ್ಛೆ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ಕಣ್ಣುಗಳ ಮುಂದೆ ಕತ್ತಲೆ, ಸುಸ್ತು, ವಾಂತಿ ಅಥವಾ ವಾಕರಿಕೆ, ಕೈಗಳು, ಪಾದಗಳು ಅಥವಾ ಚರ್ಮವು ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ, ಬೆವರುವುದು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. 

ಮಾನವನ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು 120/80 mmHg ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಅದು 90/60 mmHgಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೇಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸಹ ಹಾನಿಕಾರಕ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ವಿಟಮಿನ್ B12 ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಂದರ್ಥ..!

ಶುಂಠಿ ಜಗಿಯಿರಿ: ಒಂದು ತುಂಡು ಶುಂಠಿಯನ್ನ ಜಗಿಯುವುದು, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಪುಡಿಯನ್ನ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯುವುದು, ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಖರ್ಜೂರವನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದು, ಟೊಮೆಟೊ, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ನಿಂಬೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ: ನಿಂಬೆ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ದ್ರವದ ಕಾರಣ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದಿನವಿಡೀ ಸಾಕಷ್ಟು ದ್ರವವನ್ನ ಸೇವಿಸಬೇಕು.

ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಯಿರಿ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನ ಕುಡಿಯುತ್ತಿರಬೇಕು... ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆಯೋ ಆಗ ಅದನ್ನ ಸೇವಿಸಿರಿ. ಉಪ್ಪು, ಹುರಿದ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.  

ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಗಳು: ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಜಗಿಯುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಇತರವುಗಳು ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯುಜೆನಾಲ್ ಅಂಶವು ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ನೀವು ತುಳಸಿ ಕಷಾಯ, ತುಳಸಿ ಚಹಾ ಕೂಡ ಕುಡಿಯಬಹುದು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಧಿಕ ಯೂರಿಕ್‌ ಆಮ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು? ಏನು ತಿನ್ನಬಾರದು..?

ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾಫಿ ಸೇವಿಸಿ: ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾಫಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಕಾಫಿ-ಟೀಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಫೀನ್ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಅಹಿತಕರವಾದಾಗ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. 

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

