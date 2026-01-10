English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಸಹನೀಯ ನೋವು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಜಸ್ಟ್‌ ಈ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಸಹನೀಯ ನೋವು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಜಸ್ಟ್‌ ಈ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

Numbness and Unbearable Pain in Fingers: ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ಅಸಹನೀಯ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೋವಾಗಿರದೆ ಕಾರ್ಪಲ್ ಟನಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್‌ನ ಸಂಕೇತವೂ (Signs of Carpal Tunnel Syndrome) ಆಗಿರಬಹುದು. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Jan 10, 2026, 12:45 PM IST
  • ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಹನೀಯ ನೋವು ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ?
  • ಜುಮ್ಮೆಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ... ಈಗಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ,
  • ಈ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು

Trending Photos

BBK12 Elimination: ಬಿಗ್‌ ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಸದ್ದು! ಈ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಹೊರ ಹೋಗೋರು ಇವರೇ ನೋಡಿ..
camera icon5
Bigg Boss Kannada Season 12
BBK12 Elimination: ಬಿಗ್‌ ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಸದ್ದು! ಈ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಹೊರ ಹೋಗೋರು ಇವರೇ ನೋಡಿ..
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡಬಹುದು ಎಚ್ಚರ..!
camera icon5
Chandra Gochar
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡಬಹುದು ಎಚ್ಚರ..!
ಬಲೂನ್‌ನಂತೆ ಊದಿರುವ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನೂ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಲು ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ
camera icon6
easy weight loss tips
ಬಲೂನ್‌ನಂತೆ ಊದಿರುವ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನೂ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಲು ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ
BHIM ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ PF ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon5
EPFO BHIM app withdrawal
BHIM ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ PF ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಸಹನೀಯ ನೋವು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಜಸ್ಟ್‌ ಈ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

How to prevent Numbness and Unbearable Pain in Fingers: ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ.. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶೀತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸದಾ ಕಾಲ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅಸಹನೀಯ ನೋವು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೋವು ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೋವಲ್ಲದೆ, ಕಾರ್ಪಲ್ ಟನಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್‌ನ (Signs of Carpal Tunnel Syndrome) ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಏನಿದು ಕಾರ್ಪಲ್ ಟನಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್‌, ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ...

Add Zee News as a Preferred Source

ಕಾರ್ಪಲ್ ಟನಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್‌ ಎಂದರೇನು?
ಕಾರ್ಪಲ್ ಟನಲ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರಜ್ಜುಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಕಿರಿದಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ರ್ಪಲ್ ಟನಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್‌ (Carpal Tunnel Syndrome) ಎನ್ನುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಮಣಿಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಪಲ್ ಟನಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮಧ್ಯದ ನರದ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡಬಿದ್ದಾಗ ಕಾಣಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವುದು, ಬಟನ್ ಒತ್ತುವುದು ಹಾಗೂ ಸರಳ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವಂತಹ ಸರಳ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. 

ಕಾರ್ಪಲ್ ಟನಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು:-
ಕಾರ್ಪಲ್ ಟನಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್‌ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ
>> ಕೈ ಮಣಿಕಟ್ಟು ಅಥವಾ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ
>> ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಹನೀಯ ನೋವು
>> ಕೈ ಬೆರಳುಗಳೂ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ
>> ಪೆನ್‌ ಹಿಡಿದು ಬರೆಯಲು ಆಗದಿರುವುದು
>> ಟೈಪ್‌ ಮಾಡಲು ತೊಂದರೆ 
>> ಒಂದೆರಡು ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಎತ್ತಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಬಲೂನ್‌ನಂತೆ ಊದಿರುವ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನೂ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಲು ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ

ಕಾರ್ಪಲ್ ಟನಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್‌ನ ಅಪಾಯ ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು?
ಕಾರ್ಪಲ್ ಟನಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಯು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್/ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್/ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೈಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಕೈ ಮಣಿಕಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಂಗಾಂಶ ಊತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದು ಮಧ್ಯದ ನರವನ್ನು ತಲುಪುವುದರಿಂದ ಅತಿಯಾದ ನೋವು, ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ಅಸಹನೀಯ ನೋವನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ಅಸಹನೀಯ ನೋವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಕಾರ್ಪಲ್ ಟನಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್‌ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ. ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಕಾರ್ಪಲ್ ಟನಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ಮಣಿಕಟ್ಟುಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಸಹಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.

ದಕ್ಷತಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೌಸ್ ಬಳಕೆ:
ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್/ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಾದರೆ ಮಣಿಕಟ್ಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬೀರದಂತೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಮೌಸ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಪಲ್ ಟನಲ್ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ರೇಷ್ಮೆಯಂತಹ ನೀಳ ಕೇಶರಾಶಿ ಪಡೆಯಲು ದುಬಾರಿ ಹೇರ್ ಸ್ಪಾ ಬೇಕಿಲ್ಲ... ಈ ಪುಟ್ಟ ಬೀಜದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೇರ್‌ ಜೆಲ್ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ!

ಸರಿಯಾದ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: 
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೇಲೆ ಬಾಗಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆ, ತೋಳುಗಳು ಮತ್ತು ಮಣಿಕಟ್ಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನೇರವಾಗಿ ಕುಳಿತು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಆರಾಮದಾಯಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದುರಿಂದ ಕೈ ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ಟೈಪಿಂಗ್ ತಂತ್ರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ: 
ಟೈಪಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಣಿಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮೊಣಕೈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಇರಿಸಿ ಟೈಪ್‌ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ: 
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್/ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳ ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಟೇಬಲ್‌ನಿಂದ ಎದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ಮಣಿಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಿ. ಇದು ಮಧ್ಯದ ನರದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳು ಮರಗಟ್ಟುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಸರಿಯಾದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಆರಿಸಿ: 
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬರೆಯುವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮಣಿಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ದೊಡ್ಡ ಪೆನ್ನು ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ವಿರಾಮ ನೀಡಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್/ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವುದರಿಂದ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ಅಸಹನೀಯ ನೋವನ್ನು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದು. 

ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.   

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

Hand PainWrist NumbnessCarpal TunnelCarpal tunnel syndromeLaptop workers

Trending News