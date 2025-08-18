ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಕರಗುತ್ತೆ ಬೊಜ್ಜು! ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮದ್ದಿದು..

Weight Loss Churna: ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚೂರ್ಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಈ ಚೂರ್ಣವನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಿ ತಿನ್ನಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಬೊಜ್ಜು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಚೂರ್ಣ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿಗೆ 1 ಟೀ ಚಮಚ ಈ ಪುಡಿಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಕುಡಿದರೆ, ಬೊಜ್ಜಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪುಡಿ ತಯಾರಿಸಲು ನೀವು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀರಿಗೆ, ಫೆನ್ನೆಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಲರಿ ಸೇರಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪುಡಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ...
ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಚೂರ್ಣ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಫೆನ್ನೆಲ್, ಸೆಲರಿ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆಯನ್ನ ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈಗ ಈ ಮೂರನ್ನೂ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಘುವಾಗಿ ಹುರಿದು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಬೇಕು. ನಂತರ ಈ ಮೂರನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪುಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಇಂಗು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಅದನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು.
ಚೂರ್ಣವನ್ನ ಯಾವಾಗ ತಿನ್ನಬೇಕು?
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ನಂತರ ನೀವು 1 ಲೋಟ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿಗೆ 1 ಚಮಚ ಪುಡಿಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪುಡಿ ಬೊಜ್ಜು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಪುಡಿಯನ್ನ ಸಹ ನೀವು ಸೇವಿಸಬಹುದು.
ಸೆಲರಿ, ಫೆನ್ನೆಲ್ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಈ ಪುಡಿಯನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್, ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಮತ್ತು ಉಬ್ಬುವಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪುಡಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ಬೊಜ್ಜು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೆಂತ್ಯವು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ತಂಪಾಗಿಡಲು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೆಲರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ದೇಹದಿಂದ ಉರಿಯೂತವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)