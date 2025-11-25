English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ಬಿಹಾರದ ತಾಯಂದಿರ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಪತ್ತೆ..! ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದ ಅಧ್ಯಯನ..!

ಬಿಹಾರದ ತಾಯಂದಿರ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಪತ್ತೆ..! ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದ ಅಧ್ಯಯನ..!

ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಪ್ರಮಾಣ 0 ರಿಂದ 5.25 ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಂ (µg/L) ನಡುವೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಟ್ಟ ಖಗಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ಕಟಿಹಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರೆ, ನಳಂದದಲ್ಲಿ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 25, 2025, 01:14 AM IST
  • ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಪ್ರಮಾಣ 0 ರಿಂದ 5.25 ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಂ (g/L) ನಡುವೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ
  • ನಳಂದದಲ್ಲಿ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟ ದಾಖಲಾಗಿದೆ
  • ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.

Trending Photos

8th Pay Commission Update: 2.5 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ವೇತನದ ಜೊತೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ! ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ
camera icon9
8th Pay Commission
8th Pay Commission Update: 2.5 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ವೇತನದ ಜೊತೆಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಹೆಚ್ಚಳ! ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ.. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌! ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ
camera icon12
gajakesari raja yoga
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ.. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌! ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ
ಈ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಶುಂಠಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಉಜ್ಜಿದರೆ ಹಲ್ಲಿನ ಹಳದಿ ಕಲೆ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತೊಲಗುತ್ತದೆ!
camera icon5
teeth whitening
ಈ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಶುಂಠಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಉಜ್ಜಿದರೆ ಹಲ್ಲಿನ ಹಳದಿ ಕಲೆ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತೊಲಗುತ್ತದೆ!
ಶುಕ್ರನಿಂದ ಮಾಳವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ..
camera icon11
venus transit in tula effects
ಶುಕ್ರನಿಂದ ಮಾಳವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ ಸಮಯ..
ಬಿಹಾರದ ತಾಯಂದಿರ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಪತ್ತೆ..! ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದ ಅಧ್ಯಯನ..!
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

Add Zee News as a Preferred Source

ನವದೆಹಲಿ: ವಿಶ್ವದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜರ್ನಲ್ ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಯಲುಮಾಡಿದೆ.ಬಿಹಾರದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 40 ಹಾಲುಣಿಸುವ ತಾಯಂದಿರ ಎದೆಹಾಲಿನ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯುರೇನಿಯಂ (U-238) ಅಂಶದ ಮಟ್ಟ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.ಇದರಿಂದ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಟ್ನಾದ ಮಹಾವೀರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರದ ಡಾ.ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೊ.ಅಶೋಕ್ ಘೋಷ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನವದೆಹಲಿಯ ಏಮ್ಸ್‌ನ ಜೀವರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಡಾ.ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ತಂಡದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ 2021ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಿಂದ 2024ರ ಜುಲೈವರೆಗೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.ಭೋಜ್‌ಪುರ, ಬೇಗುಸರಾಯ್, ಸಮಸ್ತಿಪುರ, ಖಗಾರಿಯಾ, ಕಟಿಹಾರ್ ಮತ್ತು ನಳಂದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 17ರಿಂದ 35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ 40 ಮಹಿಳೆಯರ ಎದೆಹಾಲಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ 40 ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯುರೇನಿಯಂ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೆಹಲಿಯಾತ್ರೆ: ವರಿಷ್ಠರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರಲು ಡಿಕೆ ಆಪ್ತರ ಪ್ರಯತ್ನ..!

ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಪ್ರಮಾಣ 0 ರಿಂದ 5.25 ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಂ (µg/L) ನಡುವೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಟ್ಟ ಖಗಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ಕಟಿಹಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರೆ, ನಳಂದದಲ್ಲಿ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.'ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.ಆದರೆ ಬಿಹಾರದ ಅಂತರ್ಜಲದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಯುರೇನಿಯಂ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿ.ಈ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ತಾಯಿಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯುರೇನಿಯಂ ತಲುಪಿ, ಹಾಲಿನ ಮೂಲಕ ಮಗುವಿಗೆ ಹರಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಸಹ-ಲೇಖಕ ಡಾ. ಅಶೋಕ್ ಶರ್ಮಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಮೆಗ್ಗಾನ್​ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ!

ಯುರೇನಿಯಂ ಒಂದು ಭಾರ ಲೋಹ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಶವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಹಾನಿ, ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಡೆ, ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಕೃಷಿಗೆ ಅಂತರ್ಜಲದ ಮೇಲೆ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಲಂಬನೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಕೊರತೆ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಅತಿ ಬಳಕೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಕಲುಷಿತತೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಅಧ್ಯಯನ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ.ಅಂತರ್ಜಲದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಒದಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತಾಯ್ತಂದೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿಗೆ ತುರ್ತು ಕ್ರಮಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

About the Author
Uranium levels in mothers breast milkBreast MilkBiharHealth RisksUranium in breast milk

Trending News