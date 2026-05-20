Uric acid symptoms : ಒತ್ತಡದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಜನರಲ್ಲಿ 'ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ' (Uric Acid)ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕೀಲು ನೋವಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಎಂದರೇನು? ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣಗಳೇನು? ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ..? ಬನ್ನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
Uric acid treatment : ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ 'ಪ್ಯೂರಿನ್ಗಳು' ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಡೆಯುವಾಗ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಎಂಬ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಇದನ್ನು ರಕ್ತದಿಂದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಅತಿಯಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದಾಗ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಲು ವಿಫಲವಾದಾಗ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಮಟ್ಟ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟು?
ಪುರುಷರಲ್ಲಿ: 7 mg/dL ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ: 6 mg/dL ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಹೆಚ್ಚಳ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು (Labs) ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಳತೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ರಕ್ತ ತಪಾಸಣೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಯೇ ತೋರಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣಗಳೇನು : ಅತಿಯಾದ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆ, ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು, ಬೊಜ್ಜು (ಅತಿಯಾದ ತೂಕ), ಮದ್ಯಪಾನ, ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮೂಳೆಗಳ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಳುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ (Crystals) ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳು, ಕಣಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ನೋವು ಹಾಗೂ ಊತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ 'ಗೌಟ್' (Gout) ಎಂಬ ತೀವ್ರ ತರಹದ ಸಂಧಿವಾತಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು (Kidney Stones) ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯದಂತಹ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗಬಹುದು.
ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು?
ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಹಣ್ಣುಗಳು: ಕಿತ್ತಳೆ, ಮೂಸಂಬಿ ಮತ್ತು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯಂತಹ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹೋಗಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಗುರ ಆಹಾರಗಳು: ಚೆರ್ರಿಗಳು, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಸೋರೆಕಾಯಿ ಮುಂತಾದ ನಾರಿನಂಶ ಮತ್ತು ನೀರಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಲಘು ಆಹಾರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ: ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು, ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶವಿರುವ ಹಾಲು (Low-fat milk) ಮತ್ತು ಮೊಸರನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ : ಕೇವಲ ಆಹಾರವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ದಿನವಿಡೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದು ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಲು ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನ, ಸಕ್ಕರೆ ಮಿಶ್ರಿತ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೈ-ಪ್ಯೂರಿನ್ ಇರುವ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಅಥವಾ ಕೃತಕ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.