ತುಟಿಗೆ ತುಟಿ ತಾಗಿಸಿದರೆ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಹಲವಾರು ರೋಗಗಳು..! ಅಧರಂ.. ಮಧುರಂ.. ಆರೋಗ್ಯ ಗುಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿದೆ

Kiss Day 2026 : ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ರಂದು ಕಿಸ್ ಡೇ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು, ಜನರು ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಚುಂಬಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಚುಂಬನ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು, ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಚುಂಬಿಸಿದಾಗ, ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್, ಡೋಪಮೈನ್ ಮತ್ತು ಸಿರೊಟೋನಿನ್ ನಂತಹ ಭಾವನೆ-ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಇದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಚುಂಬನವು ಇಬ್ಬರು ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.. ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: promise day 2026: ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಸಂದೇಶಗಳು
ಚುಂಬನದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು : ಹೆಲ್ತ್ಲೈನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಚುಂಬನವು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಮೆದುಳಿನ ಆನಂದ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್, ಡೋಪಮೈನ್ ಮತ್ತು ಸಿರೊಟೋನಿನ್ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಸಂತೋಷ, ಸೌಕರ್ಯ, ಸೇರಿದವರು ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಚುಂಬನವು ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ (ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನ್) ಅನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ : ಚುಂಬನವು ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಎಂಬ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಚುಂಬನದಂತಹ ದೈಹಿಕ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಚುಂಬನವು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಚೀಸ್ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ.. ಇದು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು..?
ತಲೆನೋವಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರ : ತಲೆನೋವು ಬಂದಾಗ ಚುಂಬಿಸುವುದರಿಂದ ಪರಿಹಾರವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಚುಂಬನವು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ತಲೆನೋವಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಚುಂಬನವು ತಲೆನೋವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ : ಚುಂಬನವು ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಚುಂಬಿಸುವ ದಂಪತಿಗಳು ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು (ಮೈಕ್ರೋಬಯೋಟಾ) ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.