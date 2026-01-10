ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕರಿಸುತ್ತೆ ಈ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆ! ಕೂತರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕಂಟಕ..!

Varicose veins Symptoms: ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತವನ್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ.
ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿನ ಕವಾಟಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಊತ ಮತ್ತು ನೋವಿನಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ನಿಂತಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಉಬ್ಬಿರುವ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿರುವ ಜನರು ನೋವು, ಊತ, ಸುಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತುರಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಒಣ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳು ಸಹ ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ನೀವು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ನಿಲ್ಲುವುದು ಮತ್ತು ಕೂರುವುದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗಾಗ ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನ ಹಿಗ್ಗಿಸಿ. ಇದು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೂಕವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಧೂಮಪಾನ ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದು ಮುಂತಾದ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಹ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ಸ್ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹರಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಉಬ್ಬಿರುವ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
