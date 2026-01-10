English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕರಿಸುತ್ತೆ ಈ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆ! ಕೂತರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕಂಟಕ..!

ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕರಿಸುತ್ತೆ ಈ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆ! ಕೂತರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕಂಟಕ..!

ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ನಿಲ್ಲುವುದರಿಂದ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸ್ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 10, 2026, 03:33 PM IST
  • ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿನ ಕವಾಟಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡರೆ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ
  • ಇದು ಊತ ಮತ್ತು ನೋವಿನಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ
  • ಒಣ ಚರ್ಮ & ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳು ಸಹ ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವಕ್ಕೆ ಕಾರಣ

Trending Photos

BBK12 Elimination: ಬಿಗ್‌ ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಸದ್ದು! ಈ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಹೊರ ಹೋಗೋರು ಇವರೇ ನೋಡಿ..
camera icon5
Bigg Boss Kannada Season 12
BBK12 Elimination: ಬಿಗ್‌ ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಸದ್ದು! ಈ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಹೊರ ಹೋಗೋರು ಇವರೇ ನೋಡಿ..
ಎಷ್ಟೇ ಬಾರಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕುಕ್ಕರ್‌ ಸೋರುವುದು ಸ್ಟಾಪ್‌ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಇದೊಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಾಕು..
camera icon5
Pressure cooker leakage
ಎಷ್ಟೇ ಬಾರಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕುಕ್ಕರ್‌ ಸೋರುವುದು ಸ್ಟಾಪ್‌ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಇದೊಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಾಕು..
ಫಿನಾಲೆ ಜೋಶ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮನೆಮಂದಿಗೆ ಶಾಕ್‌..ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಔಟ್‌
camera icon6
Biggboss kannada12
ಫಿನಾಲೆ ಜೋಶ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮನೆಮಂದಿಗೆ ಶಾಕ್‌..ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಔಟ್‌
BHIM ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ PF ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon5
EPFO BHIM app withdrawal
BHIM ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ PF ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕರಿಸುತ್ತೆ ಈ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆ! ಕೂತರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕಂಟಕ..!

Varicose veins Symptoms: ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತವನ್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿನ ಕವಾಟಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಊತ ಮತ್ತು ನೋವಿನಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ನಿಂತಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಉಬ್ಬಿರುವ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿರುವ ಜನರು ನೋವು, ಊತ, ಸುಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತುರಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ..? ಸತ್ಯ ತಿಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತಿರಾ

ಒಣ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳು ಸಹ ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ನೀವು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ನಿಲ್ಲುವುದು ಮತ್ತು ಕೂರುವುದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗಾಗ ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನ ಹಿಗ್ಗಿಸಿ. ಇದು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. 

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೂಕವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಧೂಮಪಾನ ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದು ಮುಂತಾದ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಹ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ಸ್ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹರಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಉಬ್ಬಿರುವ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಈ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು..! ದಿನವೂ ತಿಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

varicose veinsVaricose veins SymptomsVaricose veins causesvaricose veins treatmentProlonged Standing

Trending News