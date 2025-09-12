English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಲಿವರ್ ವೈಫಲ್ಯ ತಡೆಯುವ ಅದ್ಭುತ ತರಕಾರಿ... ಹಾಳಾದ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಸಹ ಇದು ಸರಿಪಡಿಸಬಲ್ಲದು!

Liver Healthy Foods: ಯಕೃತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 12, 2025, 01:43 PM IST
  • ಯಕೃತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ
  • ಯಕೃತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ
  • ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುವ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವುವು ?

Liver Healthy Foods: ಯಕೃತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಬೇಕು. ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾದ ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳಿವೆ. ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುವ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..

ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರಗಳು ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಇದು ಲಿವರ್‌ ವೈಫಲ್ಯ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಇತರ ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಯಕೃತ್ತಿನ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭಗಳೂ ಇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಆರೋಗ್ಯವು ಚಯಾಪಚಯ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕಾದರೂ ಸಹ ಯಕೃತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಬೇಕು. 

ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವ ಜನರು. ಕಡಿಮೆ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಯಕೃತ್ತು ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.  

ಲಿವರ್‌ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಾಲಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೊಕೊಲಿಯಂತಹ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು ಲಿವರ್‌ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ. ಬ್ರೊಕೊಲಿಯಂತಹ ಆಹಾರಗಳು ಯಕೃತ್ತನ್ನು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ಎಲೆಯ ರಸ ಕುಡಿದ್ರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ

ಬೆರ್ರಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಸಹ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆರಿಹಣ್ಣುಗಳು, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.

ಒಮೆಗಾ 3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಾಲ್ನಟ್ಸ್, ಬಾದಾಮಿಯನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಕೊಬ್ಬಿನ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್‌ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ 3 ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. 

ಪ್ರತಿದಿನ ಎರಡು ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಸಹ ಲಿವರ್‌ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಲಿವರ್‌ ಸಿರೋಸಿಸ್ ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕರಿದ ಆಹಾರಗಳು, ಕೆಂಪು ಮಾಂಸ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯು ಕೊಬ್ಬಿನ ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಿತವಾಗಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕುಡಿಯಿರಿ.

ಲಿವರ್‌ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸಹ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಜ್ಯೂಸ್‌ಗಳು, ಕ್ಯಾಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳನ್ನು ಸಕ್ಕರೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಹಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೇಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಪಟೊಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಖನಿಜಗಳು ಸಹ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್: ಆರಂಭಿಕ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

