ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.! ಅದು ಮಾರಕ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣ

Morning Stiffness reason : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು, ಬಿಗಿತವು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಸಂಧಿವಾತ, ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ರಕ್ತಪರಿಚಲನಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.. ಈ ಕುರಿತು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 19, 2025, 05:06 PM IST
    • ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು, ಬಿಗಿತವು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಲಕ್ಷಣ.
    • ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜನರು ಇದು ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದ ಕಾರಣ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.
    • ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆ , ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ರಕ್ತಪರಿಚಲನಾ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು .

ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.! ಅದು ಮಾರಕ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣ

Vitamin deficiency symptoms : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗಿತ, ನೋವು ಅಥವಾ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಅನುಭವವಾದರೆ, ಅದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜನರು ಇದು ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದ ಕಾರಣ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಅಥವಾ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಅನುಭವವಾದರೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೀಲು ರೋಗಗಳು, ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆ , ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ರಕ್ತಪರಿಚಲನಾ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು .

ಹೌದು.. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಮತ್ತು ಅವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದರ್ಥ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ಮೆದುಳು ತಿನ್ನುವ ಅಮೀಬಾ..! ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ, ಸಾವು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೆ..? 

ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು : ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಅಸಮತೋಲನಗೊಂಡಾಗ, ನೀವು ಸ್ನಾಯು ನೋವು, ಊತ ಮತ್ತು ಬಿಗಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ.

ಸಂಧಿವಾತ : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಮತ್ತು ಊತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಂಧಿವಾತದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಈ ರೋಗವು ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಿಗಿತ ಮತ್ತು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ : ಕಳಪೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯು ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ, ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಥವಾ ನೋವಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರನ್ನ ಕಾಡುವ ಉಗುರಿನ ಸೋಂಕಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪರಿಹಾರ‌

ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊರತೆ : ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅವುಗಳ ಕೊರತೆಯು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀರು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳ ಕೊರತೆಯು ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ ಮತ್ತು ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ : ನೀವು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಲಘು ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಯೋಗದಂತಹ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ನಮ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಆಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ದಿಂಬನ್ನು ಹಿಡಿದು ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ನಿಮಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾದರೆ, ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ನೋವನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಸಮಯೋಚಿತ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ, ನೀವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತೊಡೆದುಹಾಕಬಹುದು ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

healthHealth Tipsmorning stiffnessVitamin Deficiencymorning hand pain

