ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗುವ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳ ಮುನ್ನ ದೇಹ ನೀಡುವ ಸೂಚನೆಯಿದು..! ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ

Heart Attack Prediction: ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತೂಕ ಅಥವಾ BMI ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನ ಸೊಂಟದ ಗಾತ್ರವೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಕೆಲುಬುಗಳ ಕೆಳಗೆ, ಸೊಂಟದ ಮೂಳೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಹೊಕ್ಕುಳಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಬ್ಬು ಜಮಾಗೊಳ್ಳುವುದು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಮೆರಿಕನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸೊಂಟದ ಅಳತೆ BMIಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ BMI ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ತೂಕದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದು, ದೇಹದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಸೊಂಟ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸೊಂಟದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಕೊಬ್ಬು ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ಅಂಗಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಜಮಾಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಈ ಕೊಬ್ಬು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಸೊಂಟದ ಅಳತೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 80 ಸೆಂ.ಮೀ. (31.5 ಇಂಚು) ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಪುರುಷರಿಗೆ 94 ಸೆಂ.ಮೀ. (37 ಇಂಚು) ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಪುರುಷರಿಗೆ 90 ಸೆಂ.ಮೀ. (35 ಇಂಚು) ಒಳಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.
ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ, ನಡಿಗೆ, ಯೋಗ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಸಮೃದ್ಧ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೊಂಟದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೃದಯವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುವ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.