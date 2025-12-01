English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಇದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಫುಡ್.. ಹಾಗಂತ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿಂದರೆ ತಪ್ಪಿದ್ದೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಅಪಾಯ.!

Walnuts side effects: ವಾಲ್‌ನಟ್ಸ್‌ ಒಂದು ಪವರ್‌ ಫುಲ್‌ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್‌. ಇದು ಮೆದುಳಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಗರಿಗರಿಯಾದ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

Dec 1, 2025
ಇದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಫುಡ್.. ಹಾಗಂತ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿಂದರೆ ತಪ್ಪಿದ್ದೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಅಪಾಯ.!

Walnuts side effects: ವಾಲ್‌ನಟ್ಸ್‌ ಒಂದು ಪವರ್‌ ಫುಲ್‌ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್‌. ಇದು ಮೆದುಳಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಗರಿಗರಿಯಾದ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ವಾಲ್‌ನಟ್ಸ್‌ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಮಳ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಾಲ್‌ನಟ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ನಿತ್ಯ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ವಾಲ್‌ನಟ್ಸ್‌ ದೇಹವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುತ್ತದೆ. ಒಮೆಗಾ -3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ವಾಲ್‌ನಟ್ಸ್‌ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಉರಿಯೂತ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್‌ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಾಲ್‌ನಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಒಮೆಗಾ -3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು, ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಗಳು ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಗೆ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ವಾ.. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ ನೋಡಿ, ವಿವಾಹ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕಾ..!

ಆಲ್ಝೈಮರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಇತರ ನರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ವಾಲ್‌ನಟ್ಸ್ ಸೇವನೆಯು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಂತಹ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸಹ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ವಾಲ್‌ನಟ್ಸ್‌ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು :

ವಾಲ್‌ನಟ್ಸ್‌ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇದು ಅನೇಕ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ. ವಾಲ್‌ನಟ್ಸ್‌ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಉಪಾಹಾರದಲ್ಲಿ 4 - 5 ವಾಲ್‌ನಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಓಟ್ ಮೀಲ್, ಸ್ಮೂಥಿ ಅಥವಾ ಸಲಾಡ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ವಾಲ್‌ನಟ್ಸ್‌ ಬಳಸಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೃತವಾದ ವಾಲ್‌ನಟ್ಸ್‌ ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ.  

ವಾಲ್‌ನಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಫೈಬರ್ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಈ ಫೈಬರ್ ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್‌, ಅಜೀರ್ಣ ಅಥವಾ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ವಾಲ್‌ನಟ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಆಸಿಡಿಟಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಾಲ್‌ನಟ್ಸ್ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ವಾಲ್‌ನಟ್ಸ್ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೆಳೆತ ಅಥವಾ ವಾಂತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

(ಗಮನಿಸಿ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ಲಿವರ್‌ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರ್ಥ: ಎಚ್ಚರ ಎಚ್ಚರ..!

