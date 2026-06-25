Weight Loss Tips: ವೇಗವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಬಹುತೇಕರ ಕನಸು. ಆದರೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಡಯಟ್, ದುಬಾರಿ ಜಿಮ್ ಅಥವಾ ಕಠಿಣ ವರ್ಕೌಟ್ಗಳಿಲ್ಲದೇ ಕೂಡ ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬು ಕರಗಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರೈನರ್ನ ಸಲಹೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರೈನರ್ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ತೂಕ ಇಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಯಾಜಾಲ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಪಾಲಿಸುವ ಸರಳ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೇ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. “ಬೇಸರ ಹುಟ್ಟಿಸುವಷ್ಟು ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೇ ದೇಹವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ” ಎಂಬುದು ಅವರ ಸಲಹೆಯ ಸಾರವಾಗಿದೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಮೊದಲನೆಯದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 4 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹಸಿವು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 200 ಸ್ಕ್ವಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತು 100 ಪುಷ್ಅಪ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರ್ನ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ, ಚಿಕನ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳು ದೇಹದ ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಕೊಬ್ಬು ಕರಗಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಕರಿತ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಿಡಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಶುಂಠಿ, ದಾಳಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಬೀಟ್ರೂಟ್ಗಳಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಕೊಬ್ಬು ಕರಗಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಆತುರ ಬೇಡವೆಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 10 ಕೆಜಿ ತೂಕವನ್ನ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಸ್ನಾಯು ನಷ್ಟ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ನಿಧಾನಗತಿಯ ವಿಧಾನವೇ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯಮಿತ ನಿದ್ರೆ, ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣವೂ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 7 ರಿಂದ 9 ಗಂಟೆಗಳ ನಿದ್ರೆ ಹಾಗೂ ಕನಿಷ್ಠ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಧ್ಯಾನ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಡಯಟ್ಗಿಂತ ನಿಯಮಿತ ನಡಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವುದು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರತೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಹಲವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)