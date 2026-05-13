Weight loss tips: ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಡಯಟ್, ಜಿಮ್, ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವೂ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಂ ಉತ್ತಮವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಬ್ಬು ಕರಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ವೇಗವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಊಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವ ಉಂಟಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಹಲವರು ದಾಹವನ್ನ ಹಸಿವಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವನೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬು ಕರಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನೀರು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಂ ನಿಧಾನಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಹೊರಹೋಗಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹ ಹಗುರವಾಗಿರುವ ಅನುಭವ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುವವರಿಗೂ ನೀರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ದೇಹ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ವ್ಯಾಯಾಮದ ವೇಳೆ ದಣಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟೇ ನೀರು ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 9 ಕಪ್ ಮತ್ತು ಪುರುಷರು 13 ಕಪ್ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದುಬಾರಿ ಡಯಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸವೇ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)