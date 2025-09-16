English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕೆ? ನಿಯಮಗಳೇನು ತಿಳಿಯಿರಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 16, 2025, 12:13 PM IST
  • ದೂರದ ಊರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೈಕ್‌ ಸಾಗಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ
  • ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೈಕ್‌ ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್‌ಅನ್ನ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು
  • ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬೈಕ್-‌ಸ್ಕೂಟರ್‌ ಪಾರ್ಸೆಲ್‌ ಮಾಡಬಹುದು

ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕೆ? ನಿಯಮಗಳೇನು ತಿಳಿಯಿರಿ...

Indian Railways: ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬೈಕ್ ಸಾಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ದೂರದ ಊರಿಗೆ ಬೈಕ್‌ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಸಾರಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಬೈಕ್‌ ಸಾಗಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್‌ ಸೇವನೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬೈಕ್‌ಅನ್ನ ಸರುಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿವೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೈಕ್‌-ಸ್ಕೂಟರ್‌ಅನ್ನ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೈಕ್‌ ಪಾರ್ಸೆಲ್‌ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ನೀವು ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕು.

ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಕಳುಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು

RC (ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ): ಇದು ಬೈಕ್‌ನ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನ ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ
ವಿಮಾ ದಾಖಲೆಗಳು: ಬೈಕ್ ವಿಮೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ವಿಮೆಯು ಬೈಕ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ: ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಂತಹ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಳನ್ನ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಅವಿವಾಹಿತರಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತೇ?

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬೈಕ್‌ಅನ್ನ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸುವಾಗ, ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೈಕಿನ ತೂಕ, ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳನ್ನ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ರಶೀದಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಶೀದಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಬೈಕ್‌ಅನ್ನ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ (Drop Location) ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ರಶೀದಿಯನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಲ್ಲದೆ ಬೈಕು ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಳುಹಿಸುವ ಮೊದಲು ಬೈಕ್‌ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಬೈಕು ಕಳುಹಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯನ್ನ ತಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಬೈಕ್‌ ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 300 ರಿಂದ 600 ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ವೆಚ್ಚವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ, ನೀವೇ ಬೈಕ್‌ಅನ್ನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಬೈಕ್‌ಅನ್ನ ಪಾರ್ಸೆಲ್‌ಗೆ ನೀಡುವಾಗ ಬೈಕಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಯಮಗಳಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: AI ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ.. ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ 3D ಫೋಟೋ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ 70 ಸಾವಿರ ರೂ. ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಯುವಕ..!

ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬೈಸಿಕಲ್ ಕಳುಹಿಸಲು ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ

ಲಗೇಜ್ ಆಗಿ ಬುಕಿಂಗ್: ನೀವು ಅದೇ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬೈಕ್‌ಅನ್ನ ಲಗೇಜ್ ಆಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೈಕ್‌ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ರೈಲಿನ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ವ್ಯಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬೈಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೈಲ್ವೆಗಳು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬೈಕನ್ನ ತಲುಪಿಸುತ್ತವೆ.

ನೀವು ಬೈಕ್‌ಅನ್ನ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ, ವೆಚ್ಚಗಳು ದೂರವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಬೈಕ್‌ನ ತೂಕವನ್ನ ಸಹ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ವೆಚ್ಚವು 500 ರಿಂದ 1500 ರೂ.ವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ರಶೀದಿ ಅಥವಾ ಲಗೇಜ್ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೈಕ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಚೀಟಿಯನ್ನ ನೀವು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಬೈಕು ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬರುವ ಯಾರಾದರೂ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ರಶೀದಿ ಮತ್ತು ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನನ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೈಕ್‌ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಬೈಸಿಕಲ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ದೂರು ನೀಡಬಹುದು: ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬೈಕ್‌ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ನೀವು ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್‌ಗೆ ದೂರು ನೀಡಬಹುದು.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

