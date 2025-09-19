English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಮೂಲದಿಂದಲೇ ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತೆ ಸಿಹಿಯಾದ ಈ ಕೆಂಪು ಹಣ್ಣು.. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತಿಂದರೂ ಸಾಕು ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ!

Fruits Diabetics Can Eat: ಮಧುಮೇಹ ಒಮ್ಮೆ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು ಸೂಕ್ರವಾಗಿವೆ.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 19, 2025, 06:00 PM IST
  • ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಸೇವಿಸಬಹುದಾದ ಹಣ್ಣು
  • ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌ ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು?
  • ಶುಗರ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಲಹೆ

Trending Photos

ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲ, ಈ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ರಸ ಬೆರೆಸಿ ಲೇಪಿಸಿದರೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ
camera icon6
White Hair Remedies
ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲ, ಈ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆ ರಸ ಬೆರೆಸಿ ಲೇಪಿಸಿದರೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ
ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರ ಬದಲಾವಣೆ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಭರಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ
camera icon6
Guru Gochar
ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರ ಬದಲಾವಣೆ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಭರಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ
&quot;ದೇಹ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸೋಕೆ ಅಲ್ಲ.. ಮ್ಯಾಟರ್‌ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ&quot; ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌
camera icon5
bollywood actress
"ದೇಹ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸೋಕೆ ಅಲ್ಲ.. ಮ್ಯಾಟರ್‌ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ" ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌
ಫಸ್ಟ್‌ ಟೈಮ್‌ ನಾನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಎದ್ದೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ..! ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ
camera icon5
Esther Anil
ಫಸ್ಟ್‌ ಟೈಮ್‌ ನಾನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಎದ್ದೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ..! ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ
ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಮೂಲದಿಂದಲೇ ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತೆ ಸಿಹಿಯಾದ ಈ ಕೆಂಪು ಹಣ್ಣು.. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತಿಂದರೂ ಸಾಕು ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ!

ಮಧುಮೇಹ ಒಮ್ಮೆ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು ಸೂಕ್ರವಾಗಿವೆ. ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಸಿಹಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಣ್ಣು ಒಮ್ಮೆ ತಿಂದರೆ ಸಾಕು ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌ ಏರುಪೇರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಮಧುಮೇಹವು ಜನರನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಆವರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಆತಂಕಕಾರಿ ಸಂಗತಿ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಾಟರ್‌ ಆಪಲ್‌ ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ.

ವಾಟರ್‌ ಆಪಲ್‌ ಹಣ್ಣು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಕೇರಳ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣ್ಣು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ವಾಟರ್‌ ಆಪಲ್‌ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.  

ಇದು ಮಧುಮೇಹದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?

ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಟರ್‌ ಆಪಲ್‌  ಪ್ರಬಲವಾದ ಆಂಟಿ-ಹೈಪರ್ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿಯಾದ ಈ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಸ್ಫಟಿಕದಂತಹ ಆಲ್ಕಲಾಯ್ಡ್ "ಜಾಂಬೊಸಿನ್" ಕೂಡ ಇದೆ. ಇದು ಪಿಷ್ಟವನ್ನು ಸಕ್ಕರೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಧುಮೇಹದ ವಿರುದ್ಧವೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಮೀರಿ ವಾಟರ್‌ ಆಪಲ್‌  ತಿನ್ನುವುದು ಹಲವಾರು ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.  

ಉತ್ತಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ : ವಾಟರ್‌ ಆಪಲ್‌ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಫೈಬರ್-ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಚಯಾಪಚಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :ಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಣೆಗೆ ಈ ಕಾಳಿನ ಪುಡಿಯೇ ಮದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ತಿಂದ್ರೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಕಫ ಕಿತ್ತು ಹೊರಬರುವುದು!

ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ : ವಾಟರ್‌ ಆಪಲ್‌ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಸೇವನೆಯು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳು ಸಿಸ್ಟೊಲಿಕ್ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ : ವಾಟರ್‌ ಆಪಲ್‌ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಾಟರ್‌ ಆಪಲ್‌ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಮೂಳೆಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ದೃಷ್ಟಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ : ದೃಷ್ಟಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ವಾಟರ್ ಆಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಕೂಡ ಇದ್ದು, ಇದು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

Disclaimer - ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಧರಿಸಿದೆ. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಯಲ್ಲ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :ಸೋಂಪು ಕಾಳಲ್ಲ.. ಊಟದ ನಂತರ ಈ ಪುಟ್ಟ ಬೀಜ ಜಗಿದರೆ.. ಪಥ್ಯವಿಲ್ಲದೆಯೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುವುದು ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ !

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ.

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

blood sugarDiabetesWater Apple

Trending News