ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

Water for control Blood Sugar: ಇಂದಿನ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೇ ಮಧುಮೇಹ.    

Written by - Savita M B | Last Updated : Mar 21, 2026, 02:48 PM IST
ಅಮೃತಾಧಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಮುಗಿತಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಂತ್ಯ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ ಗೌತಮ್‌ ದಿವಾನ್ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ
camera icon5
Amruthadhaare serial
ಅಮೃತಾಧಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಮುಗಿತಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಂತ್ಯ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ ಗೌತಮ್‌ ದಿವಾನ್ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ
ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ! ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ..
camera icon7
Gold price
ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ! ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ..
ಇಂದು ಅಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ!.. ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಯೋಗ
camera icon3
Jupiter Transit
ಇಂದು ಅಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ!.. ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಯೋಗ
ಎರಡು ದಂತಗಳಷ್ಟೇ ಕಾಣುವ ಆನೆಯ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಲ್ಲುಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತೇ? ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಲವರ್ಸ್‌ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ..
camera icon5
GK
ಎರಡು ದಂತಗಳಷ್ಟೇ ಕಾಣುವ ಆನೆಯ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಲ್ಲುಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತೇ? ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಲವರ್ಸ್‌ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ..
Health Tips: ಇಂದಿನ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೇ ಮಧುಮೇಹ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಒಮ್ಮೆ ಇದು ಬಂದರೇ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನೀವು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತಿನ್ನುವುದು, ಮಲಗುವುದು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.. ಮಧುಮೇಹ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಅನೇಕ ಜನರು ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಯುರ್ವೇದದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಈ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಉತ್ತಮ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು? ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ಕುಡಿಯಬೇಕು? ಬನ್ನಿ, ಈಗ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..

ಊಟಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ: 
ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಹೊರಗಾಗಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.  

ಇಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು: 
ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಿರಿ: 
ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು. ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ.. ಆಗ್ಗಾಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಅಲರಾಂ: 
ಅನೇಕ ಜನರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲಾರಾಂ ಸೆಟ್‌ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವಂತಾಗುತ್ತದೆ.. 

ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧಾನ: 
ಯಾರಿಗಾದರೂ, ಪದೇ ಪದೇ ಖಾಲಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಡವೆನಿಸಿಬಹುದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನೀವು ನೀರಿಗೆ ನಿಂಬೆ, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಹಣ್ಣಿನ ಹೋಳುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಇದು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದು ಬೇಸಿಗೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.  

ಗಮನಿಸಿ : ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಬಳಿಕ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು.

