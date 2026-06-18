Can prediabetes be reversed naturally: ಪ್ರಿಡಿಯಾಬಿಟಿಸ್ (Prediabetes) ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದೇ? ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವ ಈ 4 ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಶುಗರ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರಿಡಿಯಾಬಿಟಿಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಮಧುಮೇಹ ಬರುವ ಮೊದಲು ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಹ ಎಂದರೆ ಪ್ರಿಡಿಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬಹುದೇ?.
ಪ್ರಿಡಿಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯ. ಈಗ ಮಧುಮೇಹ ಬರದಂತೆ ದೇಹವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುವುದು ಹೇಗೆ?. ಮಧುಮೇಹ ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ತೂಕದ ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 5 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶುಗರ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಿಡಿಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರುವವರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವಂತೆ ಯೋಜಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ಸ್, ತರಕಾರಿಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ತಿನ್ನಲೇಬಾರದು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳು. ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಚಿಪ್ಸ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಬೇಕರಿ ಆಹಾರಗಳಂತಹ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಕೃತಕ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇವು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ತೊಲಗಿಸಬಹುದು. ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 30 ರಿಂದ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚುರುಕಾದ ನಡಿಗೆ, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಓಟ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವ್ಯಾಯಾಮವು ಸ್ನಾಯುಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.