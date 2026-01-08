ದಾಳಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಸೆಯಬೇಡಿ.. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್‌ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ

Zee Kannada News Desk
Jan 08,2026


Pomegranate Peel: ದಾಳಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ದಾಳಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಸೆಯಬೇಡಿ..

ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಆರೋಗ್ಯ ಲಾಭ

ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಏಕೆ ಅಪಾಯ?

ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ತಡೆದು ಹೃದಯಾಘಾತ & ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ

ದಾಳಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಸೆಯುವ ಸಿಪ್ಪೆ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ದೇಹವನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ

ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ?

ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ

ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಲಾಭ

ಗ್ಯಾಸ್ಸ್ & ಅಜೀರ್ಣ ಕಡಿಮೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ನಿವಾರಣೆ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಲ

ಚರ್ಮ & ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ

ಚರ್ಮ ಕಾಂತಿಯುತವಾಗುತ್ತದೆ ಸುಕ್ಕು & ಬಿಳಿಕೂದಲು ಕಡಿಮೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಳ

ಹೇಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು? (Herbal Tea)

ಸಿಪ್ಪೆ ತೊಳೆಯಿರಿ 1 ಲೋಟ ನೀರಲ್ಲಿ 10–15 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿ ನೀರು ಶೋಧಿಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನು ಸೇರಿಸಿ

ಮುಖ್ಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಕುಡಿಯಿರಿ ಔಷಧಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಅಗತ್ಯ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು

VIEW ALL

ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಉಪಯೋಗಗಳೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಳನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?

ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಸೇಬು ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ! ಎರಡರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಾವುದು?

Read Next Story