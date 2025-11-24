ಕೂಡಲೇ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು

ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವು ಏರಿಕೆಯಾದರೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡಲೇ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು!

Puttaraj K Alur
Nov 24,2025

ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ!

ಶೇ.31ರಷ್ಟು ಜನರು

ಇಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇ.31ರಷ್ಟು ಜನರು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.‌

ಜೀವನಶೈಲಿ

ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ.

ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ

ಯಾವಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತೋ ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.

ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು

ದೇಹದ ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಹರಿಯುವ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಯುವಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್

ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ಹೆಲ್ಥಿಯನ್ಸ್ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ

ಇಂದು 35 ರಿಂದ 55 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಶೇ.35ರಷ್ಟು ಜನರು ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂಬ ಅಂಶ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.

VIEW ALL

30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ರಸ ಕುಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತಿನ್ನುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು?

ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್‌ ಆಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ..!

ಆಮ್ಲಾ ರಸ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೆನು ಗೊತ್ತಾ?
Read Next Story