ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ 8 ಆಹಾರ ತಿಂದರೆ ದಿನವಿಡೀ ಎನರ್ಜಿ!

ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ದೇಹ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
4–6 ನೆನೆಸಿದ ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕೊಬ್ಬು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್-E ಇದ್ದು, ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಹಗುರವಾಗಿರಿಸಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ C ಕೂಡ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಕ್ಷಣದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ.
ಓಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಫೈಬರ್ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರಿ.
ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಗಿನ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.