ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ

ವಾಲ್‌ನಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ (LDL) ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

Puttaraj K Alur
Sep 12,2025

ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ

ವಾಲ್‌ನಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜಿಂಕ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ʼಇʼ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಿ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನ ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣ

ವಾಲ್‌ನಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಫೈಬರ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿ.

ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ

ವಾಲ್‌ನಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಮೆದುಳಿನ ಚುರುಕುತನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ

ವಾಲ್‌ನಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಫೈಬರ್ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯ

ವಾಲ್‌ನಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಉತ್ತಮಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ

ವಾಲ್‌ನಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮಕ್ಕಳ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯಕ.

ಸಲಾಡ್‌ ಅಥವಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್

ವಾಲ್‌ನಟ್‌ಗಳನ್ನ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಸಲಾಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮೂಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು.

