ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನಿಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಕಾಯಿ!

Deepa A Reddy
Jan 05,2026


Amla benefits: ಆಮ್ಲಾದ ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಜೀವನಶೈಲಿ

ಆಮ್ಲಾ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಗುಣಗಳ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಆಮ್ಲಾ

ಅನೇಕ ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಾದ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಚಯಾಪಚಯ

ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಆಮ್ಲಾ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಆಮ್ಲಾ ಪುಡಿ

ಒಣಗಿದ ಆಮ್ಲಾವನ್ನು ಪುಡಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಕುಡಿಯಬೇಕು.

ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ

ಆಮ್ಲಾ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೂದು ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೊಬ್ಬು

ಆಮ್ಲಾ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.

ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ

ಆಮ್ಲಾ ತಿನ್ನುವವರ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.


(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

