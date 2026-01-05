Amla benefits: ಆಮ್ಲಾದ ಸೇವನೆಯಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಆಮ್ಲಾ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಗುಣಗಳ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಅನೇಕ ಜನರು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಾದ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಆಮ್ಲಾ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಒಣಗಿದ ಆಮ್ಲಾವನ್ನು ಪುಡಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಕುಡಿಯಬೇಕು.
ಆಮ್ಲಾ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೂದು ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಮ್ಲಾ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಆಮ್ಲಾ ತಿನ್ನುವವರ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
