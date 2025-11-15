ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಆಮ್ಲಾ ತಿಂದರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಮಾರಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರ!

Deepa A Reddy
Nov 15,2025


Amla benefits: ಆಮ್ಲಾವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಆಮ್ಲಾ

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಾ ಹೇರಳವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಜೀವಸತ್ವ

ಆಮ್ಲಾ ಅನೇಕ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ

ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಆಮ್ಲಾ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನೆ

ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನೀವು ಆಮ್ಲಾವನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು.

ಎರಡು ವಾರ

ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಶೀತ ಮತ್ತು ಎದೆ ಬಿಗಿತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಬೆನ್ನು ನೋವು

ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೆನ್ನು ನೋವು, ಅಲರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಇರುತ್ತದೆ.ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಆಮ್ಲಾ ಇವುಗಳನ್ನು ಬೇರುಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.


(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

