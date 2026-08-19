ಆಮ್ಲಾ ಜ್ಯೂಸ್‌ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಭ!

Published by: Chetana Devarmani | Aug 19, 2026

ಆಮ್ಲಾ ಜ್ಯೂಸ್‌

ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Published by: Chetana Devarmani | Aug 19, 2026

ಆಮ್ಲಾ ಜ್ಯೂಸ್‌

ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಸೇವನೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಗಳು ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Published by: Chetana Devarmani | Aug 19, 2026

ಆಮ್ಲಾ ಜ್ಯೂಸ್‌

ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ಕಬ್ಬಿಣ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ನಾರಿನ ಗುಣಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

Published by: Chetana Devarmani | Aug 19, 2026

ಆಮ್ಲಾ ಜ್ಯೂಸ್‌

ಇದು ಚರ್ಮ, ಕಣ್ಣುಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಕಾರಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಆಮ್ಲಾವನ್ನು ಐರನ್ ನ ಉತ್ತಮ ಮೂಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವಿಸಬೇಕು.

Published by: Chetana Devarmani | Aug 19, 2026

ಆಮ್ಲಾ ಜ್ಯೂಸ್‌

ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯ ಸೇವನೆಯು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಅಂಶಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

Published by: Chetana Devarmani | Aug 19, 2026

ಆಮ್ಲಾ ಜ್ಯೂಸ್‌

ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಆಮ್ಲಾ ಜ್ಯೂಸ್‌ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಆಮ್ಲಾ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

Published by: Chetana Devarmani | Aug 19, 2026

ಆಮ್ಲಾ ಜ್ಯೂಸ್‌

ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಚಟ್ನಿ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಜ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಾವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

Published by: Chetana Devarmani | Aug 19, 2026

ಆಮ್ಲಾ ಜ್ಯೂಸ್‌

ಆಮ್ಲಾವನ್ನು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಬೀಟಾ ಬ್ಲಾಕರ್ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Published by: Chetana Devarmani | Aug 19, 2026

ಆಮ್ಲಾ ಜ್ಯೂಸ್‌

ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Published by: Chetana Devarmani | Aug 19, 2026

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