ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಬೆಣ್ಣೆ ಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ರೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿದೆ ಇಷ್ಟಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನ!

Deepa A Reddy
Mar 01,2026

ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ

ಆವಕಾಡೊವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್

ಬೆಣ್ಣೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸೇವನೆ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ

ಬೆಣ್ಣೆ ಹಣ್ಣು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಗುಣವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆ.

ಅಜೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ

ಆವಕಾಡೊ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಅಜೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯ

ಆವಕಾಡೊ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ

ಆವಕಾಡೊನಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ , ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು.


(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

