ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು?

Deepa A Reddy
Nov 25,2025

ಬಾಳೆಹಣ್ಣು

ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆಯೇ? ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ತಿನ್ನುತ್ತೀರಾ?

ಮಿತಿ

ಅನೇಕ ಜನರು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಎಷ್ಟು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಒಳ್ಳೆಯದು?

ಕೆಲವರು ಪ್ರತಿದಿನ 3 ರಿಂದ 6 ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ತಿನ್ನುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ?

ತಜ್ಞರ ಅನಿಸಿಕೆ

ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ದಿನಕ್ಕೆ 1 ರಿಂದ 2 ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಬಾಳೆಹಣ್ಣು

ದಿನಕ್ಕೆ 4 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ವ್ಯಾಯಾಮ

ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆ

ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.


(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

