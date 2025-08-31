benefits of banana leaf:ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬಾಳೆ ಹೂವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ
ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಐರನ್ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನಿಸೀಯಮ್ ಅಂಶಗಳಿರುತ್ತವೆ
ಈ ಹೂವು ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಗುಣವಿದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿನ ಫಿನಾಲಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ.
ಬಾಳೆ ಹೂವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದು ಹೃದ್ರೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇದರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ.
ಇದರಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವು ರಕ್ತಹೀನತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯಲಾಭ ಹೆಚ್ಚು.