ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಹೂವಿನಿಂದ ಇದೆ ಅನೇಕ ಉಪಯೋಗ

Zee Kannada News Desk
Aug 31,2025


benefits of banana leaf:ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬಾಳೆ ಹೂವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ

ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ

ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಐರನ್‌ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನಿಸೀಯಮ್‌ ಅಂಶಗಳಿರುತ್ತವೆ

ಗ್ಲೂಕೋಸ್‌

ಈ ಹೂವು ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್‌ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು

ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಗುಣವಿದೆ.

ಫಿನಾಲಿಕ್‌

ಇದರಲ್ಲಿನ ಫಿನಾಲಿಕ್‌ ಆಮ್ಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ರೋಗದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ.

ಮೂತ್ರಪಿಂಡ

ಬಾಳೆ ಹೂವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹೃದ್ರೋಗ

ಇದು ಹೃದ್ರೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್‌ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ಇದರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ.

ರಕ್ತಹೀನತೆ

ಇದರಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವು ರಕ್ತಹೀನತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಆರೋಗ್ಯಲಾಭ

ಇದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯಲಾಭ ಹೆಚ್ಚು.

VIEW ALL

ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನೆಗಳು!

ತುಪ್ಪ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ತೂಕ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ?

ಸಕ್ಕರೆ ಬದಲು ಈ ರೀತಿ ಬೆಲ್ಲ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೂಕ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ

ಈ ತರಕಾರಿ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಶುಗರ್‌ ಕಂಟ್ರೂಲ್‌ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ
Read Next Story