ನಮ್ಮ ರಕ್ತದ ಗುಂಪನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ನಮ್ಮ ರಕ್ತದ ಗುಂಪಿನ ಪ್ರಕಾರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಬೆರಿಹಣ್ಣುಗಳು, ಏಪ್ರಿಕಾಟ್, ಚೆರ್ರಿಗಳು, ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬ್ರೊಕೊಲಿ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಫೆನ್ನೆಲ್ ನಂತಹ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಗುಂಪಿನ ಜನರು ಬೀನ್ಸ್, ಬಿಳಿಬದನೆ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಈ ಆಹಾರದ ಪ್ರಕಾರ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಿ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ಇರುವವರು ಸೇವಿಸಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಮೊಸರು, ಚೀಸ್, ಬಾದಾಮಿ, ಮೆಣಸು, ಬಿಳಿಬದನೆ, ಕುರಿಮರಿ, ಕಿಡ್ನಿ ಬೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಗುಂಪಿನ ಜನರು ಕೋಳಿ, ಜೋಳ, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೋಯಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು.
AB ರಕ್ತದ ಗುಂಪಿನವರು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಂಪು ವೈನ್, ಮಟನ್, ಮೊಟ್ಟೆ, ಮೊಸರು, ಹಾಲು, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೆಣ್ಣೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಅಂಜೂರ, ಮಸೂರ, ವಾಲ್ನಟ್, ಹೂಕೋಸು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಈ ಗುಂಪಿನ ಜನರು ಕೋಳಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಜೋಳದಂತಹ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೇವಿಸಬಾರದು.
'O' ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ಇರುವವರು ಸೇವಿಸಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳು: ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ, ಮಟನ್, ಬೆಣ್ಣೆ, ಬಾದಾಮಿ, ಶುಂಠಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಪಾಲಕ್, ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಮೀನು ಮತ್ತು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಈ ಗುಂಪಿನ ಜನರು ಬೀನ್ಸ್, ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.