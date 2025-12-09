ಪ್ರತಿದಿನ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಿನ್ನುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ? ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?

Deepa A Reddy
Dec 09,2025


Raisins Health Facts: ಪ್ರತಿದಿನ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟಲ್ಲಾ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.

ಐರನ್‌

ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು ಐರನ್‌ನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ.

ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ

ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರದ ನಂತರ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಿನ್ನುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್

ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ.

ರಕ್ತದೊತ್ತಡ

ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಆರೋಗ್ಯ

ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೂಡ ಸಮೃದ್ದವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಮೂಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ

ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಿನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಮೆಗ್ನೀಸೀಯಮ್‌

ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಸೀಯಮ್‌ ಕೂಡ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನರ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಬಿ-ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್

ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ವಿಟಮಿನ್‌ ಕೆ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಮಧುಮೇಹ

ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಿನ್ನದಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.


(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

