ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯು ಮೊನೊಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಯುನ್ಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಕೊಬ್ಬನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯು ಚರ್ಮವನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸಿ, ಚರ್ಮದ ರಚನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ ಶುಷ್ಕತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯು ಕೂದಲಿನ ಬುಡಗಳನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಿ, ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೊಡವೆಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಕಲೆಗಳನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಉಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಉಸಿರಾಡುವುದರಿಂದ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಸೈನಸ್ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು.
ಕೀಲು ನೋವು ಮತ್ತು ದೇಹದ ನೋವುಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸಲು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಮಸಾಜ್ಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಗೆ ಸಹ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.