ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು

ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯು ಮೊನೊಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಯುನ್‌ಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಕೊಬ್ಬನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Puttaraj K Alur
Sep 10,2025

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಡುಗೆ

ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಚರ್ಮದ ಶುಷ್ಕತೆ ನಿವಾರಣೆ

ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯು ಚರ್ಮವನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸಿ, ಚರ್ಮದ ರಚನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ ಶುಷ್ಕತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕೂದಲು ಬೆಳವಣಿಗೆ

ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯು ಕೂದಲಿನ ಬುಡಗಳನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಿ, ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮೊಡವೆ ನಿವಾರಣೆ

ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೊಡವೆಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಕಲೆಗಳನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಪರಿಹಾರ

ಉಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಉಸಿರಾಡುವುದರಿಂದ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಸೈನಸ್ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು.

ನೋವು ನಿವಾರಣೆ

ಕೀಲು ನೋವು ಮತ್ತು ದೇಹದ ನೋವುಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸಲು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಮಸಾಜ್‌ಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ರಕ್ತಪರಿಚಲನೆ

ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಗೆ ಸಹ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.

