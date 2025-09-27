ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ..ಈ ಐದು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ..!

Deepa A Reddy
Sep 27,2025

ಜೀವಸತ್ವಗಳು:

ಪಪ್ಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ.

ಮಾನ್ಸೂನ್ ಪರಿಣಾಮ:

ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.

ಜೀವನ ಶೈಲಿ:

ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ:

ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಿಳಿ ಕೂದಲು:

ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಅಥವಾ ಬೂದು ಕೂದಲು ಮುಂತಾದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ.

ಪಪ್ಪಾಯಿ ಎಲೆ:

ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿನ್ನುವ ಜನರು ಆತಂಕ ಅಥವಾ ಮರೆವುಗಳಿಂದ ಬಳಲುವುದಿಲ್ಲ.

ಮುಖದ ಹೊಳಪು:

ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿರುಳನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಮೊಡವೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ.

ಪಪ್ಪಾಯಿ:

ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿನ್ನುವ ಜನರಿಗೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.


ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌

