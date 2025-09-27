ಪಪ್ಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.
ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಅಥವಾ ಬೂದು ಕೂದಲು ಮುಂತಾದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ.
ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿನ್ನುವ ಜನರು ಆತಂಕ ಅಥವಾ ಮರೆವುಗಳಿಂದ ಬಳಲುವುದಿಲ್ಲ.
ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿರುಳನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಮೊಡವೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿನ್ನುವ ಜನರಿಗೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
