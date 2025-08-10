ನೆನೆಸಿಟ್ಟ ಬಾದಾಮಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿದೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನ

Chetana Devarmani
Aug 10,2025

ಬಾದಾಮಿ

ಬಾದಾಮಿಯನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿರುತ್ತವೆ.

ಬಾದಾಮಿ

ಇದು ಬಾದಾಮಿಯನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಬಾದಾಮಿ

ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 20 ರಿಂದ 30 ಗ್ರಾಂ ಬಾದಾಮಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು. ಬಾದಾಮಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ.

ಬಾದಾಮಿ

ಬಾದಾಮಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಫೈಬರ್, ಪ್ರೋಟೀನ್, ವಿಟಮಿನ್ ಇ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬು, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 2, ರಂಜಕ ಮತ್ತು ತಾಮ್ರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಬಾದಾಮಿ

ಬಾದಾಮಿ ಮೆದುಳು, ಸ್ನಾಯುಗಳು, ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಬಾದಾಮಿ

ಬಾದಾಮಿ ಕೂದಲು, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೋಶ ರಚನೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಬಾದಾಮಿ

ಬಾದಾಮಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಬಾದಾಮಿ

ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಬಾದಾಮಿ

ಎಲ್‌ಡಿಎಲ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಾದಾಮಿಯನ್ನು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

VIEW ALL

ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಹಣ್ಣುಗಳು

ಏಲಕ್ಕಿ ಸೇವನೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಮೃತವಿದ್ದಂತೆ..!

ನೀರಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಈ ಜೀವಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಲ್ಲ..! ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

Black Coffee: ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಪ್ಪು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ಗೊತ್ತಾ?
Read Next Story