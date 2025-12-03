ಹೈಪೊಗ್ಲಿಸಿಮಿಕ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಾಗಲಕಾಯಿ ತೂಕವನ್ನು ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೂದಲು ಹಾಗೂ ಚರ್ಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಸೇವನೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಇದು ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ, ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಸೇವನೆಯೂ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಅಜೀರ್ಣ ಹಾಗೂ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಸೇವನೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)