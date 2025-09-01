ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ

ಕರಿಮೆಣಸು ಜೀರ್ಣಾಂಗವ್ಯೂಹದ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

Puttaraj K Alur
Sep 01,2025

ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ

ಕರಿಮೆಣಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಂಟಿ-ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳು ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನ ಫ್ರೀ ರಾಡಿಕಲ್ಸ್‌ಗಳ ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.

ಉರಿಯೂತ ನಿರೋಧಕ

ಪೈಪರಿನ್ ಉರಿಯೂತವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಧಿವಾತ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕರಿಮೆಣಸು ಚಯಾಪಚಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ

ಪೈಪರಿನ್ ಅರಿವಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್‌ನಂತಹ ನ್ಯೂರೋ ಡಿಜೆನೆರೆಟಿವ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ

ಕರಿಮೆಣಸಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ʼಸಿʼ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಮ

ಕರಿಮೆಣಸನ್ನ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು, ಸುಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಡವೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ

ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಕೋಡಿಲೇಟರ್ ಗುಣಗಳು ಆಸ್ತಮಾ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್‌ನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

