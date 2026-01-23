ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕಿ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮಾಯ!

Deepa A Reddy
Jan 23,2026

ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕಿ ಎಂದರೇನು?

ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕಿಯು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು

ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿವೆ.

ತೂಕ ಇಳಿಕೆ

ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯ

ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕಿ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಶಕ್ತಿ ವರ್ಧಕ

ಕಪ್ಪು ಅಕ್ಕಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದಿನವಿಡೀ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೇಗನೆ ಹಸಿವಾಗುವ ಅನುಭವ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.


(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

VIEW ALL

ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಮದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಈ ಎಲೆ!

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿಜೇತ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದು ಅಭಿನಂದನೆ

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಪ್ ಚಹಾ ಕುಡಿಯಬೇಕು? ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?

India vs New Zealand, 1st T20I: ಸೋಲಿನ ನಡುವೆಯೂ ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ದಾಖಲೆ..!
Read Next Story