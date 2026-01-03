ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಸಂಜೀವಿನಿ.. ಹಾರ್ಟ್‌ ಆಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ಪಾನೀಯ

Deepa A Reddy
Jan 03,2026


Heart Attack: ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ಆಗದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಸಂಜೀವಿನಿ ಈ ನೀರು..

ಹೃದಯಾಘಾತ

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಪ್ರಕಾರ ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯರು ಹೃದಯಾಘಾತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹೃದಯ

ವಿಶೇಷವಾಗಿ 45 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಮನೆಮದ್ದು

ಹೃದಯಾಘಾತದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.

ಕ್ಯಾಲೋರಿ

ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕಪ್ಪು ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ರಕ್ತದೊತ್ತಡ

ಕಪ್ಪು ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅಂಶಗಳು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ .

ಅಪಾಯ

ಕಪ್ಪು ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.

ಕಪ್ಪು ಚಹಾ

ಹೃದಯಾಘಾತದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಕಪ್ಪು ಚಹಾವನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ.


(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ)

VIEW ALL

ಡಯಟ್‌ ಅಲ್ಲ.. ಈ ಕಾಳು ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ!

ಸುಲಭವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಈ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ..! ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಗರ್‌ ತಯಾರಿಸುವುದು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ

ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಖರ್ಜೂರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
Read Next Story