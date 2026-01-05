ಮೂಳೆಗಳ ಬಲ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೊಸರನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂದು ದೊಡ್ಡವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ, ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಎಂಬುದಯ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಇರುವವರು ಮೊಸರು ಸೇವಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ, ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ? ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ?
ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ.
ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಲು, ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೀರ್ಣಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಆಮ್ಲೀಯತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
