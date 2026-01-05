ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ! ಎರಡರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಾವುದು?

Deepa A Reddy
Jan 05,2026

ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯ

ಮೂಳೆಗಳ ಬಲ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೊಸರನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂದು ದೊಡ್ಡವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಆರೋಗ್ಯ

ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ, ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಎಂಬುದಯ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ

ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಮ್ಲೀಯತೆ

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಇರುವವರು ಮೊಸರು ಸೇವಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ

ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ, ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ? ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ?

ಪ್ರೋಟೀನ್

ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ.

ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ

ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಲು, ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ

ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೀರ್ಣಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಆಮ್ಲೀಯತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು.


(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

