ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು

ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಈ ಎರಡರಿಂದ ಹಲವಾರು ಉಪಯೋಗಗಳು ಇವೆ

Bhimappa
Jan 04,2026

ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತೆ

ಕರಿಬೇವು, ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ

ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಏನನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು?

ಮಜ್ಜಿಗೆನ ಹಾಗೇ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕರಿಬೇವನ್ನು ಬರೆಸಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ

ಕರಿಬೇವು ಸೇರಿಸಿ

ಲೋಟ ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ 10 ರಿಂದ 15 ಕರಿಬೇವು ಎಲೆ ಸೇರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಕುಡಿಯಬೇಕು.

ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಾಗಳು

ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಾಗಳು ಇವೆ

ಶುಗರ್‌ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಏನ್‌ ಮಾಡಬೇಕು?

ಮೊಸರಿನ ಬದಲಿಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿದರೆ ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ

ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಕೈ, ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ

ಮಜ್ಜಿಗೆಯಿಂದ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ?

ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹಾಗೂ ರಂಜಕದಂತ ಪೋಶಕಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ

ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು

ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಅಂಶಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತವೆ

