ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಈ ಎರಡರಿಂದ ಹಲವಾರು ಉಪಯೋಗಗಳು ಇವೆ
ಕರಿಬೇವು, ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ
ಮಜ್ಜಿಗೆನ ಹಾಗೇ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕರಿಬೇವನ್ನು ಬರೆಸಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ
ಲೋಟ ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ 10 ರಿಂದ 15 ಕರಿಬೇವು ಎಲೆ ಸೇರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಕುಡಿಯಬೇಕು.
ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಾಗಳು ಇವೆ
ಮೊಸರಿನ ಬದಲಿಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿದರೆ ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಕೈ, ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹಾಗೂ ರಂಜಕದಂತ ಪೋಶಕಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ
ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಅಂಶಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತವೆ