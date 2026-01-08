ತಡರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಮಧುಮೇಹಿಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಬೇಕು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಊಟವೇ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು.
ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಬದಲಾಗಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಶುರು
ಊಟದ ಸಮಯವೂ ಶುಗರ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಏರಬಹುದು
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆಹಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಕರಿದ ಆಹಾರ ಭಾರೀ ಊಟ ಶುಗರ್ ವೇಗವಾಗಿ ಏರಿಕೆ
ಇದು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಿಗೂ ಅಪಾಯ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ರಿಸ್ಕ್
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಊಟ ತಡರಾತ್ರಿ ಸಿಹಿ ತಪ್ಪಿಸಿ ಊಟ–ನಿದ್ರೆ ಸಮಯ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ
ಹಗುರ & ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ನಿಯಮಿತ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ