ತಡರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶುಗರ್‌ ಲೆವೆಲ್‌ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾ? ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..

Zee Kannada News Desk
Jan 08,2026


ತಡರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಮಧುಮೇಹಿಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಬೇಕು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಊಟವೇ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು.

ಇಂದು ತಡರಾತ್ರಿ ಊಟ ಏಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ?

ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಬದಲಾಗಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಶುರು

ತಡರಾತ್ರಿ ಊಟ & ಶುಗರ್ ಸಂಬಂಧ

ಊಟದ ಸಮಯವೂ ಶುಗರ್ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಏರಬಹುದು

ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆಹಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಯಾವ ಆಹಾರ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯ?

ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಕರಿದ ಆಹಾರ ಭಾರೀ ಊಟ ಶುಗರ್ ವೇಗವಾಗಿ ಏರಿಕೆ

ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ!

ಇದು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಿಗೂ ಅಪಾಯ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ರಿಸ್ಕ್

ಶುಗರ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್

ಸಮಯಕ್ಕೆ ಊಟ ತಡರಾತ್ರಿ ಸಿಹಿ ತಪ್ಪಿಸಿ ಊಟ–ನಿದ್ರೆ ಸಮಯ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ

ಮಲಗುವ 2–3 ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಊಟ

ಹಗುರ & ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ನಿಯಮಿತ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ

